Braunschweig. Noch vor dem Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV kommt es in der Löwenstadt zu Ausschreitungen. Das ist passiert.

27 Fußballfans wurden nach Randalen in einer Braunschweiger Gaststätte am Samstagvormittag vom Spiel zwischen der Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV ausgeschlossen. Zuvor hatte eine größere Gruppe Fußballfans in einer Gaststätte im Universitätsviertel randaliert und dabei eine Person verletzt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei den Fans um Anhänger des Hamburger SV.

Nach dem Vorfall sollen sich die Fans aus dem Lokal entfernt und in verschiedene Richtungen verteilt haben. Beamte der Polizei suchten die Umgebung nach Verdächtigen ab. In der Gliesmaroder Straße, Ecke Hahnenring, trafen sie schließlich auf eine größere Gruppe HSV-Fans. In der weiteren Umgebung stellten die Polizisten zudem auch Fans, die nun in kleineren Gruppen untrwegs waren. Gegen die 27 gestellten Fans wurde Strafanzeigen eingereicht. Sie haben einen Platzverweis erhalten und wurden vom Fußballspiel ausgeschlossen.

red