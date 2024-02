Braunschweig. Durch einen Sieg beim Sechs-Punkte-Spiel könnte Eintracht die Abstiegszone verlassen. Das letzte Spiel in Gelsenkirchen ist fast zehn Jahre her.

Es ist ein enorm wichtiges Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt: Am Samstag trifft in der Veltins-Arena ab 13 Uhr der FC Schalke 04 auf Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger könnten mit einem Sieg erstmals seit September den Sprung aus der akuten Abstiegsregion schaffen. Während Braunschweig die letzten vier Spiele allesamt gewinnen konnte, darunter auch beim damaligen Tabellenführer Holstein Kiel, gab es für die Königsblauen aus den letzten vier Spielen nur vier Punkte. Das Momentum liegt also bei den Niedersachsen.

Die Unterstützung bei der Mission „Rettendes Ufer“ ist den Blau-Gelben gewiss: Nach Angaben des Fanbeauftragten Erik Lieberknecht werden sich bis zu 6000 Eintracht-Anhänger auf den Weg ins Ruhrgebiet machen. Davon 1000 im Entlastungszug, der um 6.55 Uhr ab Braunschweig abfährt. Um kurz nach acht Uhr soll er Minden erreichen. Gegen 8.36 Uhr geht es dann weiter nach Gelsenkirchen. In Braunschweig werden die Blau-Gelben wieder gegen Viertel nach acht abends erwartet. Ab Minden soll die Westfalenbahn übrigens um 19.04 Uhr starten.

Letztes Spiel auf Schalke ist fast 10 Jahre her – Benjamin Kessel schoss dort den letzten Eintracht-Treffer

Die Karten für den Gästebereich sind komplett vergriffen. Auch im sonstigen Stadionbereich gab es am Abend nur noch Tickets für eine Handvoll freie Plätze. Die Partie wird also sehr wahrscheinlich mit mehr 60.000 Zuschauern ausverkauft sein. Die Stadiontore öffnen am Samstag um 11 Uhr. Schiedsrichter Sascha Stegemann wird die Partie leiten.

Das letzte Spiel auf Schalke fand für Eintracht Braunschweig am 22. März 2014 statt, vor fast zehn Jahren. Die Eintracht verlor das Spiel mit 1:3. Der heutige Sportdirektor Benjamin Kessel schoss in der Bundesliga-Begegnung den Treffer für die Gäste. Das letzte Aufeinandertreffen, das Hinrundenspiel, gewann Braunschweig mit 1:0. Insgesamt spricht die Bilanz für Eintracht, das Team gewann 22 der 51 bisherigen Kicks, Schalke nur 17.

