Eintracht-Netzreaktionen: Fanfrust nach der Düsseldorf-Klatsche

Braunschweig Die Hoffnung war groß, nach dem Trainerwechsel in Braunschweig etwas Zählbares gegen Düsseldorf zu holen. Doch dann gab es eine deftige Niederlage.

Große Enttäuschung bei Fans und Spielern von Eintracht Braunschweig nach dem Schlusspfiff am Freitagabend.

Mit Trainer Marc Pfitzner und dem zurückgeholten Kicker „Eisen Ermin“ Bicakcic traten in dieser Woche zwei Hoffnungsträger auf die Bühne von Eintracht Braunschweig. Viele Fans hegten die Hoffnung, dass mit ihnen auch der Erfolg zurückkehrt – am besten schon beim Kick gegen Fortuna Düsseldorf. Doch dann setzte es am Freitagabend vor heimischer Kulisse eine deftige 1:4-Niederlage.

Wir haben bei Twitter einige Reaktionen der Eintracht-Fans nach dem Kick gesammelt.

Auch das letzte Hemd kann die fehlende Qualität im Kader nicht überdecken. Leidenschaft allein reicht eben nicht #ebsf95

Nächste Woche ‚Helm auf’ zum Derbysieg - mit Rasen umpflügen, Lunge aus dem Hals rennen und Brechstange - egal wie 💪☄️🔥💥 pic.twitter.com/OMPwnU0lIv — Kai Florysiak 🦁 (@KaiFlorysiak) October 27, 2023

Machen wir uns nichts vor: Düsseldorf eine Klasse besser. Was nicht diese Defensivarbeit entschuldigen soll.



Sané ein Lichtblick. Aber richtig zwingend ist das offensiv weiterhin nicht. #EBSf95 — Thomas Löwe 📯 (@lion69) October 27, 2023

Der nächste deutliche Klassenunterschied bei eigener vollkommener Überforderung. Ein einziges Desaster und so geht das Ganze weiter dahin. #ebsf95 #btsv #vollmannraus — Tobias (@Roter_Loewe) October 27, 2023

Nikolaou darf dann mal was ins Phrasenschwein werfen "....wir müssen dieses Duell heute schnell aus unseren Köpfen kriegen.“ #ebsf95 https://t.co/dn5kt0ZCqt — 00 Renz - Mit voller Fahrt in den Abstieg (@PhysikerRenz) October 27, 2023

Vollmann raus! Der Rauswurf von Schiele und die damit finanzielle Belastung ist nichts, was man mal eben als kleinen Fehler verarbeiten kann. #ebsf95 — Benni (@Benni1000) October 27, 2023

Liegst 1:3 hinten und skandierst lauthals „wir woll’n den Derbysieg“… ich liebe den Braunschweiger Fußballfan #immerblaugelb #ebsf95 — Claudia  - Zweitligistin 💙💛 (@claudiaBTSV) October 27, 2023

