Eintracht Braunschweig holt „Eisen“ Ermin Bicakcic zurück

„Eisen“ Ermin ist zurück. Eintracht Braunschweig hat am Mittwochabend eine Nachverpflichtung getätigt und den seit Sommer vereinslosen Verteidiger Ermin Bicakcic unter Vertrag genommen. Der 33 Jahre alte Bosnier soll die Abwehr des Zweitliga-Letzten verstärken. Er erhält die Rückennummer 6 und bleibt bis Saisonende. Mindestens. Per Option kann sich der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern. Bei den Fans löste der überraschende Deal große Emotionen aus. Schließlich ist er in Braunschweig noch in guter Erinnerung.

Bicakcic war im Januar 2012 vom VfB Stuttgart zur Eintracht gewechselt und mit dem Traditionsklub im Sommer 2013 in die Bundesliga aufgestiegen. Unter Trainer Torsten Lieberknecht war der Verteidiger Stammkraft und verdiente sich durch seine emotionale Spielweise den Spitznamen „Eisen Ermin“. Fünf Tore gelangen ihm in 82 Spielen für die Eintracht. Dass er nach dem Abstieg 2014 zu 1899 Hoffenheim wechselte, war nur logisch. Er hatte sein Bundesliga-Niveau unter Beweis gestellt.

Rückkehr zu Eintracht Braunschweig für Ermin Bicakcic „eine Herzensangelegenheit“

Im Kraichgau blieb Bicakcic, bis in diesem Sommer sein Vertrag auslief. 162 Mal trug er das Trikot der TSG. Nicht viel in neun Jahren. Schuld daran waren zahlreiche leichte wie auch schwere Verletzungen, die ihn ein ums andere Mal zu Pausen zwangen. Sein letztes Pflichtspiel datiert vom 27. Mai. Da spielte er noch mit der TSG gegen den VfB Stuttgart (1:1).

Zur Eintracht zurückzukehren, sei für ihn „eine Herzensangelegenheit“, sagt Bicakcic in einer Mitteilung des Klubs. „Die Stadt, der Verein und die Fans hatten für mich immer einen besonderen Stellenwert. Ich fühle mich fit und spüre das Feuer in mir.“ Der 33-Jährige lässt durchblicken, dass sich sein ehemaliger Mitspieler und heutiger Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel maßgeblich um die Verpflichtung bemüht hatte.

Nach Verpflichtung: Bicakcic soll schon am Donnerstag erstmals mit Eintracht-Team trainieren

„Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und auf dem Platz richtig Gas zu geben.“ Am Donnerstag dürfte er schon mittrainieren. Ob es für einen Platz im Spieltagskader gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag reicht, ist noch unklar.

Klar ist, dass die Eintracht nach der (Übergangs)-Beförderung von Marc Pfitzner zum Trainer und nun auch der Rückholaktion von Bicakcic alle emotionalen Hebel in Bewegung setzt, um die Fans wieder hinter sich zu bringen. Die waren nach der totalen Tristesse vor einer Woche in Elversberg fast schon resigniert. Jetzt sind viele von ihnen wieder angespitzt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de