Eintracht Braunschweig gegen Schalke: Alles Wichtige im Pokal-Ticker

Eintracht Braunschweig empfängt am Freitagabend den FC Schalke 04 zum Pokalspiel. Eine Woche später kommen die Schalker erneut ins Eintracht-Stadion. Wir begleiten das Geschehen auf und neben dem Platz während des DFB-Pokalspiels in Braunschweig – in diesem Liveticker! (Archivbild)

Flutlicht im Eintracht-Stadion: In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Braunschweiger auf Zweitliga-Konkurrent Schalke 04. Bedeutet: Statt eines unterklassigen Gegners wartet sofort ein Schwergewicht auf Blau-Gelb. Aber auch Schalke hätte sich einen anderen Gegner gewünscht.

In Braunschweig wird am Freitag einiges los sein. Wir greifen in diesem Liveticker vorab alle nützlichen und wichtigen Informationen auf – und begleiten am Freitag das aktuelle Geschehen bis zum Anpfiff im Eintracht-Stadion. Bleiben Sie dran!

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 – Liveticker zum Geschehen neben und auf dem Platz

Donnerstag, 12.03 Uhr: Es gibt tatsächlich aktuell noch Tickets für die Haupttribüne. Eintracht Braunschweig bietet im Online-Shop noch Karten der Kategorie 1 in den Blöcken 2 und 3 (eigentlich Business-Seats) an. „In diesen Bereichen konnten zum Pokalspiel noch Kontingente als Public-Tickets ohne VIP-Zugang in den Verkauf gegeben werden.“ Die Tageskassen am Stadion bleiben am Freitag allerdings geschlossen.

Donnerstag, 11.28 Uhr: Bereits gestern hat Schalke-Trainer Thomas Reis seine Pressekonferenz zum Pokalspiel abgehalten. Es ging um seine Erwartungen zu Braunschweig, die Personalsituation bei Königsblau und Sidi Sané. Alles Wichtige haben wir an dieser Stelle zusammengefasst. Die Braunschweiger PK mit Jens Härtel folgt heute Mittag.

Donnerstag, 10.45 Uhr: Bei einem weitergehenden Blick ins Archiv stellt man aber fest: Die Gesamtstatistik aller Begegnungen zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 liegt aufseiten der Blau-Gelben (21 Siege, 12 Unentschieden, 15 Niederlagen). Besonders ins Auge sticht ein 5:1-Auswärtssieg für die Eintracht – Hattrick-Torschütze Bernd Buchheister erinnerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung gut an das Spiel.

Donnerstag, 10.30 Uhr: Ein Blick ins Archiv, um sich dem Sportlichen zuzuwenden: Das letzte Pflichtspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 hat am 22. März 2014 stattgefunden. Auswärts verloren die Braunschweiger 1:3, nach Toren von Leon Goretzka, Klaas-Jan Huntelaar, Adam Szalai sowie Benjamin Kessel. Die blau-weiße Truppe um Julian Draxler, Ralf Fährmann, Benedikt Höwedes und Max Meyer hatte wenige Tage zuvor noch gegen Real Madrid in der Champions League verloren und landete am Ende der Saison auf Platz 3 – Torsten Lieberknechts Mannschaft um Domi Kumbela, Karim Bellarabi, Ermin Bicakcic und Daniel Davari verharrte auch nach diesem Spiel auf dem letzten Tabellenplatz, so sollte es auch bleiben.

In der Bundesliga-Saison 2013/14 verlor Eintracht Braunschweig beide Spiele gegen den FC Schalke 04. Im Rückspiel waren unter anderem (von links) Klaas-Jan Huntelaar, Norman Theuerkauf, Orhan Ademi (verdeckt), Marcel Correia, Daniel Davari, Tim Hoogland, Jan Hochscheidt, Ermin Bicakcic und Leon Goretzka. (Archivbild) Foto: Susanne Hübner

Donnerstag, 10.01 Uhr: Wie immer gilt die Empfehlung: Fans sollen am besten mit dem ÖPNV anreisen. Die BSVG bietet Sonderfahrten an. Die Dauer- und Tageskarte für das Spiel berechtigt ab drei Stunden vor Anpfiff zum Fahren von Bus und Tram im Braunschweiger Stadtgebiet (Tarifzone 40).

Donnerstag, 9.17 Uhr: Einige der Fans von Eintracht Braunschweig wiederum werden geschlossen ab 17 Uhr vom Altstadtmarkt zum Eintracht-Stadion marschieren. Die Ansage: Alle sollen Trikots tragen. Auch darauf wird die Polizei ein Auge halten – die Beamten rechnen mit etwa 1000 Teilnehmern. Braunschweigerinnen und Braunschweiger sollten sich am Freitagabend also auf Verkehrsbehinderungen einstellen – die genaue Route des Fanmarschs ist noch nicht öffentlich kommuniziert.

Donnerstag, 9.15 Uhr: Womit wir auch schon beim Thema Fans sind: In königsblauer Farbe werden am Freitag zum Spiel etwa 3000 Gäste-Fans erwartet. Viele werden mit Bus und Auto anreisen, auch aus der Region Braunschweig. Die Polizei wird sich um die Trennung der Fanlager bemühen: Das Spiel ist offiziell als Risikospiel eingestuft.

Donnerstag, 9.03 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker angesichts des Pokalspiels zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04! Hier sind alle wichtigen Vorab-Informationen zu finden – und am Spieltag Eindrücke rund um den Fanmarsch und das Eintracht-Stadion.

Fakten zum Pokalspiel Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 Wettbewerb: Erste Runde im DFB-Pokal Anpfiff: 20.45 Uhr Spielort: Eintracht-Stadion (Hamburger Straße 210) TV-Übertragung: ab 20.15 Uhr im ZDF, ab 20.30 Uhr bei Sky

