Salzgitter. Der Salzgitteraner transportierte das Verkehrszeichen auf dem Rücken. Freitagnacht beschmierten Unbekannte drei Postautos. Das war los in Salzgitter.

Eine Polizeistreife erwischte am Sonntagmorgen in der Elbestraße in Salzgitter-Bad gegen 4 Uhr einen 18-Jährigen, der ein Verkehrszeichen auf dem Rücken transportierte. Laut einer Pressemitteilung der Polizei hatte der junge Mann dies zuvor von einer Baustelle in der Porschestraße in Salzgitter-Bad entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Salzgitter-Bad: Unbekannte besprühen drei Postfahrzeuge

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 7.30 Uhr, in der Daimlerstraße in Salzgitter-Bad drei Fahrzeuge der Deutschen Post mit schwarzer Farbe besprüht. Laut Pressemitteilung der Polizei Salzgitter-Bad wird der Schaden auf 600 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter der Nummer (05341) 8250 melden.

Täter zerkratzen Pkw in Salzgitter-Bad – Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, in der Straße „Am Felsenkeller“ in Salzgitter-Bad einen schwarzen Pkw zerkratzt. Laut Pressemitteilung beträgt der entstandene Schaden 100 Euro. Zeugen sollen sich unter der Nummer (05341) 8250 bei der Polizei melden.

26-Jähriger in Salzgitter-Bad unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad hat die Polizei einen 26-jährigen Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis erwischt. Laut Pressemitteilung der Polizei verlief ein Drogentest bei dem Mann positiv auf THC. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

red