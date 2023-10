Kommt mit dem neuen Gesetz eine Cannabis-Teillegalisierung des Konsums, soll es – in Radien um Kindergärten, Sportstätten, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen und Schulen herum – Jugendschutzzonen geben. Das führt nach bisherigem Stand zu Exklaven, in denen das Kiffen erlaubt wäre. So zum Beispiel theoretisch auf dem Parkplatz des Polizeikommissariats Peine an der Schäferstraße.