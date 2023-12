Salzgitter. Umweltminister Meyer „versteckt sich bei Schacht Konrad-Genehmigung hinter Vorschriften“. Das genau sind die Vorwürfe aus Salzgitter.

Mit Enttäuschung, Unverständnis und auch Entsetzen reagierten Politik und Verwaltung aus Salzgitter am Dienstagmittag auf die Ankündigung von Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer, dass er beabsichtige, den Antrag auf Rücknahme der Konrad-Genehmigung abzulehnen. Wir haben uns nach der Verkündung im Umweltministerium in Hannover und in Salzgitter umgehört.