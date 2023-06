Salzgitter-Watenstedt: Sperrung an der A39 nach Braunschweig

Salzgitter. Die Autobahn GmbH kündigt eine Sperrung in Richtung Braunschweig an der Anschlussstelle Salzgitter-Watenstedt der Autobahn 39 an.

Die Auffahrt in Fahrtrichtung Braunschweig an der A39 in Watenstedt wird demnächst kurzzeitig gesperrt (Symbolbild).

An der A39 Anschlussstelle Salzgitter-Watenstedt wird am Dienstag, 27. Juni, die Auffahrt in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Die Umleitungen werden ausgeschildert und führen über die Industriestraße Mitte, Nord-Süd-Straße und L636 zur Anschlussstelle Lebenstedt-Süd oder an der Anschlussstelle Watenstedt in Fahrtrichtung Süd. Grund für die Sperrung seien Arbeiten an der Anschlussstelle, da dort Großraumtransporte durchgeführt werden müssen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de