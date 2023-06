Kommt DSDS-Zweite Monika Gajek zum Altstadtfest in Salzgitter?

Wird sie auf der Bühne dabei sein? Oder wird sie als Besucherin auf dem Altstadtfest in Salzgitter-Bad vorbeischauen? Das ist eine Frage, die sich vielleicht einige Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner stellen: Wird Salzgitters Casting-Star Monika Gajek dort auftreten, wo sie aufgewachsen ist? „Das Altstadtfest ist für mich einfach Kindheit, es sind ja auch alle meine Leute dort“, erzählte die Salzgitteranerin und Zweitplatzierte der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) unserer Zeitung im Gespräch.

Im aktuellen Programm des Altstadtfestes 2023 in Salzgitter-Bad taucht Gajeks Name allerdings nicht auf. Auf Nachfrage beim Altstadtfest-Planungsteam ist Bedauern zu hören: „Ich hätte einen Auftritt von ihr auch gut gefunden“, sagt Oliver Scharf vom ehrenamtlichen Organisations-Team des Komitees für Bürgerfeste. Er ist der Experte für die Musikplanung auf den beiden Bühnen am Marktplatz („Wohnbau-Bühne“) und am Klesmerplatz („Sparkassen-Bühne“). „Ich hätte gerne dort gesungen, aber das klappt leider nicht“, sagt die 22-Jährige unserer Zeitung.

Casting-Star aus Salzgitter wird singen – aber nicht Monika Gajek

Aus organisatorischen Gründen wird es von Gajek auf dem Altstadtfest keinen Auftritt geben können. „Mir sind da leider die Hände gebunden“, sagt Scharf. Aber wie sieht es mit einem spontanen „Jam“ von Gajek in der Innenstadt aus? Dagegen hätte sicher niemand etwas – nur versprechen kann das natürlich ebenfalls niemand.

Monika Gajek performt beim Recall-Finale in Thailand auf Coconut Island den Song „People Help The People". In der RTL-Casting-Show hat die Salzgitteranerin es bis ins Finale geschafft. (Archivbild) Foto: Markus Hertrich / RTL

Das Programm des Altstadtfestes in Salzgitter-Bad ist trotzdem ein vielfältiges und musikalisch buntes geworden. „Bei der Auswahl der Bands achten wir darauf, dass auch wirklich für Jeden etwas dabei ist“, sagt Oliver Scharf.

Musik von DJ-Party bis Oldie-Rock

Am Freitag geht es nach der Eröffnung um 17 Uhr auf der Bühne am Marktplatz direkt mit dem satten Musik- und Partyprogramm los. Die Bühne übernehmen dann die „Hawkids“, Beat-Urgesteine aus Salzgitter und wärmen die Gäste auf für Rock’n’Roll von „Deutschlands erfolgreichstem Elvis-Tribute-Künstler“, wie Scharf beschreibt, für Oliver Steinhoff und Band.

Auf der Bühne am Klesmerplatz legen am Freitag die früheren Gewinner des Salzig-Bandcontests „Rascal & Scamp“ mit einem Mix aus Indie und Rock’n’Roll los, bevor die „Hit Radio Show“ startet und acht Musikerinnen und Musiker mit rund 200 Kostümen ganze 40 Acts der Musikgeschichte auf die Bühne zaubert.

Cocktails in der Strandliege genießen

Wer am Freitag direkt mit Party und DJ in das Altstadtfest starten will, kommt auch auf seine Kosten. Auf dem Bohlweg, Ecke Kaiserstraße und am Brunnen sowie auch am Liebenhallerplatz legen DJ’s auf. Um sich mit Freunden zu treffen oder eine Pause vom Tanzen einzulegen, kann man bei Strandfeeling und bunten Cocktails in Liegestühlen in der „Chill-Out-Area“ anstoßen. Direkt vom Freitagabend an hat die Cocktail-Strandbar auf dem Kirchplatz an jedem der drei Altstadtfest-Tage ab 17 Uhr geöffnet.

Fragt man Musikkoordinator Oliver Scharf nach seinen persönlichen Highlights, kann er sich selbst kaum entscheiden. „Wir haben in diesem Jahr eine richtig gute Mischung in der Musik von Rock’n’Roll über die Top 40 bis hin zur Neuen Deutschen Welle. Es hat wirklich alles seinen Reiz.“

„Voice of Germany“-Teilnehmerin tritt auf

Übrigens, einen Casting-Star hat das Salzgitteraner Altstadt-Festival dann doch zu bieten: Die Band „Earphoria“ tritt mit Frontfrau Meike Hammerschmidt auf. Die Ringelheimerin Hammerschmidt war 2017 im TV in der Casting-Show „The Voice of Germany“ angetreten. Zum Altstadtfest ist die Sängerin mit ihrer Band am Samstag ab 17.30 Uhr auf der Sparkassen-Bühne am Klesmerplatz mit der „Rock-Cover-Show“ zu hören und zu sehen.

Auch ein Casting-Star aus Salzgitter: Meike Hammerschmidt aus Ringelheim stand bei „The Voice of Germany“ 2017 im Halbfinale. Sie tritt beim Salzgitteraner Altstadtfest 2023 mit ihrer Band „Earphoria“ auf. (Archivbild) Foto: Richard Huebner/ProSieben/Sat.1 Media

Am Sonntag gibt es dann das große Finale auf den beiden großen Bühnen in der Altstadt von Salzgitter-Bad. „Auf dem Marktplatz spielen dann ‘The Fortunes’, das ist auf jeden Fall etwas für Fans vom Sound der 60er und 70er Jahre“, sagt Musikkoordinator Oliver Scharf. Die Band aus England wird Oldies präsentieren. Auf dem Klesmerplatz werden nicht nur Fans der Neuen Deutschen Welle am Sonntagabend auf ihre Kosten kommen, verspricht Scharf. Dort ist das Motto „NDW-Party“. „Die Songs kennen ja auch die jungen Leute von diversen Schützenfesten.“

Überraschung: Gajek soll im August auftreten

Übrigens: Auch wenn es nicht auf dem Altstadtfest sein wird, wird Salzgitters DSDS-Zweitplatzierte trotzdem in diesem Sommer noch für mindestens einen Auftritt in die Region kommen. „Es gibt einen Auftritt im August“, kann Monika Gajek im Gespräch mit unserer Zeitung schon verraten. Wo und wann das sein wird, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

