Salzgitter bietet die ganze Woche über Kultur

Salzgitter. Zeltival-Abschluss, Rheinsirenen und die komische Sommernacht – Kultur gibt es nicht nur am Wochenende in Salzgitter

Eine Woche voller Kultur und Events läuft in Salzgitter. Es lohnt sich also, auch mal außerhalb des Wochenendes auf die Veranstaltungen in der Stahlstadt zu schauen. Einige davon sind auch schon ausverkauft. Alle wichtigen Infos dazu und wo es noch Tickets gibt, gibt es hier:

„Green Day“ Tribute-Show

Mit über 75 Millionen verkauften Tonträgern ist „Green Day“ eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt. Grund genug für die Tribute-Band „Basket Case“, dem Original rund um Frontmann Billie Joe Armstrong, Tribut zu zollen. Dies spiegelt sich in ihrer Spielfreude und energiegeladenen Shows wieder, wenn sie ab dem ersten Song das Publikum zum rocken bringen.

Aber nicht nur musikalisch überzeugen die Jungs aus Ungarn. Mit ihrem frechen Charme sorgen sie für ein Konzerthighlight in bester „Green Day“ Manier. Neben dem namensgebenden Song „Basket Case“ begeistern sie mit den größten Hits wie „American Idiot“, „Boulevard of Broken Dreams“, „Good Riddance“ und „Wake me up when September ends“. Das Konzert findet im Rahmen des Zeltivals im Lebenstedter Stadtpark am Freitag, 16. Juni, statt. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es noch für 23,90 Euro bei Reservix.

Ausverkäufe und Absagen

Rund um das Zeltival gibt es außerdem einige Neuigkeiten. So ist der Auftritt von „Sweety Glitter & The Sweethearts“ am Samstag, 17. Juni bereits ausverkauft. Die Band rockte Anfang Juni schon den Wolters Applaus-Garten vor 500 begeisterten Fans. Wer Tickets ergattern konnte, kann die Show ab 20 Uhr im Zirkuszelt miterleben. Krankheitsbedingt abgesagt werden musste der Auftritt des „Maharaj Trios“ am Sonntag, 18. Juni. Für das Musik-Comedy Duo „Reis against the Spülmachine“ am Donnerstag, 15. Juli gibt es auch keine Tickets mehr. Außerhalb des Zeltivals ist auch das Kinderkonzert „Timmy und die Musik in Europa“ am Montag, 19. Juni, bereits ausverkauft.

Ronja Maltzahn beim Zeltival

Vom Unterwegssein, von weiten Reisen, großen Träumen und Mut, von Begegnungen und Zusammenhalt will die Musikerin Ronja Maltzahn auf der Bühne erzählen. Vor vier Jahren hat sie ihren argentinischen Musikpartner Fede in Italien kennengelernt, seitdem haben sie 15 Länder bereist, über 350 Konzerte gespielt und Alben gemeinsam produziert. Ihr drittes Studioalbum „Heimweh“ präsentiert Maltzahn am Sonntag, 18. Juni, beim Zeltival im Stadtpark. Los geht es um 20 Uhr. Um Tickets muss man sich nicht sorgen, der Eintritt ist frei.

Ronja Maltzahn tritt beim Zeltival im Lebenstedter Stadtpark auf. Foto: Privat / Künstlerin

Komische Sommernacht

Tickets gibt es auch noch für die „Komische Sommernacht“am Mittwoch, 14. Juni beim Zeltival. Bei dieser komödiantischen Show erleben die Gäste einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung. Bei der Sommernacht treten verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Künstler auf. Bekannt durch ihre Auftritte im „Quatsch Comedy Club“, bei „Nightwash“ und der „Komischen Nacht“ selbst wollen die Unterhalter für beste Laune und viele Lacher sorgen. Übrigens: Auch so erfolgreiche Comedians wie Enissa Amani, Herr Schröder oder Chris Tall standen bereits bei der „Komischen Nacht“ auf den Bühnen, ehe sie ihren Durchbruch schafften. Vielleicht erleben Besucher also dort den nächsten großen Künstler, bevor Deutschland ihn kennt. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten bei Reservix 29,90 Euro.

Rheinsirenen in Lebenstedt

Am Samstag, 17. Juni, wollen sechs exzellente Musikerinnen das Publikum mit fantastischer Livemusik in ihren Bann ziehen. Denn dann treten die „Rheinsirenen“ in der Martin-Luther-Gemeinde in Lebenstedt auf. Die ausgewiesenen Profis und erfolgreichen Solistinnen sind musikalisch nicht nur entlang des Rheins zuhause, sie sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs.

Die „Rheinsirenen“ entfalten auf der Bühne eine ganz eigene Energie, die ihr Publikum immer wieder aufs Neue begeistert. Mit ihrem Programm „Keine Angst vor Liebe – Die nostalgisch-musikalische Revue“ treten sie am Samstag um 15 Uhr auf. Kostenpunkt für den Konzert-Eintritt: 7,50 Euro.

