Salzgitter. In Salzgitter wurden am Montag mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizei Salzgitter Sachbeschädigung an mehreren Autos in Salzgitter

Mehrere Betroffene haben am Montag der Polizei Salzgitter gemeldet, dass ihre Autos beschädigt wurden. In der Burgbergstraße in Salzgitter-Lichtenberg sind an diesem Tage im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr mindestens fünf Autos beschädigt worden.

Nach Informationen der Polizei zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack an den Wagen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise von Zeugen oder möglicherweise weiteren Geschädigten nimmt die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Hier lesen Sie weitere Themen aus Salzgitter:

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de