Meinersen: Studenten stellen Nahverkehrskonzept vor

Das Projektteam des Masterstudiengangs für Verkehr und Logistik an der Ostfalia Hochschule Salzgitter hat in den letzten zwei Monaten intensiv an einem Konzept zur Verbesserung der Mobilität in der Samtgemeinde Meinersen gearbeitet. Unter der Leitung von Professor Dr. Christoph Menzel stellte die Projektgruppe ihre Ergebnisse im Kulturzentrum vor.

Das Nahverkehrskonzept, das von den Studierenden ausgearbeitet wurde, beinhaltet verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität in der Samtgemeinde. Dazu gehören unter anderem die Verbesserung der Anbindung an die Bahnstationen Leiferde und Meinersen, der Entwurf und die Integration von Mobilitäts-Stationen, eine bessere Anbindung wichtiger Institutionen und Schulen, die Einführung von On-Demand- und Car/Bike-Sharing-Konzepten sowie die Förderung des Radverkehrs, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde.

Mobilität steigert die Attraktivität der Samtgemeinde

Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single betonte die Bedeutung des Themas Mobilität: „Eine Verbesserung der Mobilitätsmöglichkeiten liegt mir besonders am Herzen, denn sie sind eine entscheidende Voraussetzung für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unserer Samtgemeinde. In Zeiten, in denen Themen wie Klima und Mobilität immer stärker in den Fokus rücken, passt das Projekt genau in die Zeit und unterstützt unsere eigenen Bemühungen.“ Der Ausbau von Mobilitätsangeboten, die verstärkte Entwicklung von Verkehrsträger übergreifenden Angeboten – in Kombination von Bahn/Bus und Fahrrad – sind ebenso Thema wie E-Mobilität.

Teilnehmer waren unter anderem die Schulleitungen, die Gemeindedirektoren, die Polizei, der Regionalverband, der Bürgerbus, Landkreis Gifhorn, der Fachbereich Planen und Bauen und Verwaltungsmitarbeiter der Samtgemeinde Meinersen. Gemeinsam werden der aktuelle Stand der Samtgemeinde, die vorhandenen Möglichkeiten sowie ein Ideenpool analysiert, um die Mobilität in der Samtgemeinde weiter voranzutreiben.

Ergebnisse sollen Grundlage für Mobilitätsmaßnahmen sein

Das Projektteam ist zuversichtlich, dass das erarbeitete Konzept einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Mobilität leisten wird. Die Ergebnisse der Studierenden bieten eine solide Grundlage für die weitere Gestaltung von zukünftigen Mobilitätsmaßnahmen und fließen in den kommenden Bürgerrat ein, teilt die Samtgemeinde mit.

