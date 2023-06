Wie eine Salzgitteranerin ein Highschool-Jahr ergattert hat

Salzgitter. Mia Gradewald aus Salzgitter darf für ein Austauschjahr in die USA fliegen. Dabei hat sie besondere Unterstützung.

Mia Gradewald (rechts) geht mit einem Stipendium für ein Jahr in die USA. Ihre Patin ist die Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser.

Die Salzgitteranerin Mia Gradewald startet im August zu einem Auslandsschuljahr in die USA. Möglich ist dies durch das Parlamentarische-Patenschaftsprogramm (PPP) des Bundestages, teilt das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Salzgitter Dunja Kreiser mit. 4

Diese steht der 16-Jährigen als Patin zur Seite, heißt es. „Jedes Jahr können sich Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und junge Berufstätige um ein Stipendium bewerben“, wird Dunja Kreiser zitiert. Seit September verbringe Gregor Dröge aus Seesen ein Schuljahr in den USA und sei begeistert von seinem Aufenthalt. „Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr Mia als Stipendiatin nach Amerika reist“, heißt es weiter.

Bewerbungsfrist für das nächste Jahr endet im September

Bei dem PPP-Programm handelt es sich der Mitteilung zufolge um ein gemeinsames Projekt des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses für junge Deutsche und US-Amerikaner im Alter von 15 bis 17 Jahren, die noch nicht das Abitur erworben haben. Bewerben können sich demnach Schüler von Gymnasien oder Real- und Sekundarschulen. Die Jugendlichen übernehmen die Aufgaben eines Junior-Botschafters für Deutschland, besuchen in den USA eine Highschool und leben dort in Gastfamilien, heißt es weiter. Zeitgleich seien junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland.

Mia Gradewald bereitet sich aktuell intensiv auf ihren Auslandsaufenthalt vor, wird erklärt. Sie habe mit 30 weiteren Teilnehmern ein Vorbereitungsseminar in Berlin absolviert, plane eine Seite auf Social Media zum Berichten über ihre Erlebnisse und gestalte ein Freundschaftsbuch, mit dem sie ihren künftigen Gasteltern von ihrem Leben in Salzgitter erzählen wolle.

Die Bewerbungsfrist für das PPP 2024/25 endet am 8. September. Fragen beantwortet das Büro von Dunja Kreiser unter (05341) 9398008.

