In Kartons mit der Aufschrift „Pack mich“ sollen 53 Kilogramm Marihuana in Salzgitter den Besitzer gewechselt haben. Polizei und Staatsanwaltschaft hielten einen 25 Jahre alten Mann aus einer arabischstämmigen Großfamilie für den Käufer. Doch nach einer dreimonatigen Beweisaufnahme sprach das Landgericht den Angeklagten in fünf von sechs Punkten frei.