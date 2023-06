Salzgitter. Zwei Autos sind am Dienstagmittag kollidiert – vier Personen kamen in Krankenhäuser. Schon am Morgen hatte es auf der A39 bei Thiede gekracht.

Auf der Kreuzung zwischen Berliner Straße und Neißestraße sind am Dienstag zwei Autos im Frontbereich kollidiert.

Polizei Salzgitter Vier Personen verletzen sich bei Unfall in Lebenstedt

Auf der Ampel-Kreuzung zwischen Berliner Straße und Neißestraße sind am Dienstagmittag in Lebenstedt zwei Autos kollidiert. Wie die Berufsfeuerwehr erläutert, wurden zwei Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Sie alle kamen in Krankenhäuser nach Lebenstedt und Braunschweig.

Noch bevor die Einsatzkräfte der Salzgitteraner Berufsfeuerwehr eintrafen, konnten die Unfallbeteiligten ihre Autos eigenständig verlassen. Feuerwehr und Polizei sicherten den fließenden Verkehr auf der großen Kreuzung in der Innenstadt ab, drei Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzten. Die Feuerwehrleute klemmten zudem die Autobatterien ab und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

A39: Drei Autos kollidieren auf Höhe der Ausfahrt Thiede

Es war bereits der zweite Einsatz für die Salzgitteraner Berufsfeuerwehr am Dienstag: Um kurz nach 8 Uhr hatte es bereits einen Unfall auf der Autobahn 39 in Höhe Thiede gegeben. In Fahrtrichtung Kassel waren drei Autos zusammengestoßen. Auch hier verletzten sich vier Personen.

