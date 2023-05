Diakon in Salzgitter: Dennis Giesa zum Priester geweiht

Hildesheim/Salzgitter. Dennis Giesa, Diakon in Salzgitter, wurde jetzt vom Hildesheimer Bischof zum Priester geweiht. So sah sein beruflicher Weg bisher aus.

Dennis Giesa ist neuer Priester im Bistum Hildesheim, zu dem auch Salzgitter gehört. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer SCJ hat ihn am vergangenen Samstag im Hildesheimer Dom zum Priester geweiht. Darüber informiert die Bischöfliche Pressestelle Hildesheim in einer Mitteilung.

Dennis Giesa, aufgewachsen in Hildesheim-Drispenstedt in der Pfarrei Mariä Lichtmess, erhielt demnach nach sieben Jahren Ausbildung die Weihe zum Priester. „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt“, zitierte der Mitteilung zufolge Bischof Wilmer in seiner Predigt einen Satz Jesu aus dem Johannes-Evangelium.

Giesa wird weiterhin als Seelsorger in Salzgitter arbeiten

„In der heutigen Zeit kann die Frucht für einen jungen Priester aus meiner Sicht nur lauten: den verwundeten Menschen Hoffnung zu geben“, interpretierte der Bischof das Jesus-Wort. Viele Menschen seien aufgrund unterschiedlichster Ursachen zutiefst verwundete Geschöpfe, sagte Wilmer laut Mitteilung. Auch die Ereignisse in der Kirche führten zu Verwundungen, so der Bischof.

Dennis Giesa, wird erklärt, war in seiner Heimatpfarrei Sternsinger, Messdiener, Lektor und Küster. Nach dem Abitur an der Marienschule in Hildesheim, heißt es weiter, studierte Giesa Theologie und Philosophie zunächst in Hannover, dann in Sankt Georgen in Frankfurt am Main und an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom.

Anschließend habe er ab November 2020 ein Pastoralpraktikum im überpfarrlichen Personaleinsatz in Salzgitter mit vier Pfarreien absolviert. Seit November vergangenen Jahres ist er in Salzgitter als Diakon tätig. Auch nach der Weihe zum Priester wird er in Salzgitter als Seelsorger wirken.

red

