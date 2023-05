Der Waldkindergarten in Thiede hat jetzt eine schmucke „Kompost-Toilette“. Gebaut wurde sie am „Rotary Action Day 2023“ von Mitgliedern des Rotary Club Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz. „116 Jahre ist es her … als Rotarier ihr erstes Service-Projekt angingen: Chicago erhielt eine öffentliche Bedürfnisanstalt“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Clubs. Dieses historische Ereignis habe der Service-Club nun zum Anlass genommen, „es den Freunden von damals gleichzutun“.

Der Rotary Club Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz baut eine Kompost-Toilette für den Waldkindergarten Thiede

Und so sei in Thiede anlässlich des Projektes im Thieder Waldkindergarten unter Anleitung von Pastpräsident und Forstmeister a. D. Franz Hüsing die neue „Kompost-Toilette” entstanden. Die Ehrenamtlichen waren mit vollem Einsatz dabei und errichteten das Holzhäuschen innerhalb eines Tages.

red

