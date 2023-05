Preis So kann man sich für die Bunte Sole in Salzgitter bewerben

Zur Würdigung herausragender Leistungen und ganz alltäglicher kleiner Dinge, die die Integration in Salzgitter fördern und eine tragende Bedeutung für die Stadt haben, verleiht der Bürgerservice für Migranten in Kooperation mit der Stadt Salzgitter die Bunte Sole 2023. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Bewerbungen sind demnach bis zum 9. September möglich. Jede Bürgerin und jeder Bürger habe bis zu diesem Termin die Möglichkeit, beim Querschnittsreferat Sozialplanung und Integration der Stadt Salzgitter oder dem Bürgerservice für Migranten Vorschläge für potenzielle Preisträgerinnen und Preisträger einzureichen oder sich selbst zu bewerben.

Verliehen wird der diesjährige Preis im Oktober

Die Verleihung des Preises findet der Mitteilung zufolge in diesem Jahr am 8. Oktober in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad statt. Beginn ist um 16 Uhr, der Einlass erfolgt ab 15.15 Uhr. Die Gäste erwarte ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Tanz, Comedy und Gesang. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung sei wie in jedem Jahr kostenlos.

Neben den künstlerischen Darbietungen und gastronomischen Angeboten würden auch in diesem Jahr wieder Preise verlost.

Der Preis kann an Personen, Gruppen und Vereine gehen

Die Bunte Sole kann der Mitteilung zufolge an Einzelpersonen, Personengruppen oder Vereine verliehen werden, die sich in einem oder mehreren der folgenden Bereiche engagieren:

• Förderung der Integration in Salzgitter

• Förderung des interkulturellen Lebens in Salzgitter

• Gestaltung eines vielfältigen Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund

• Engagement für Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

• Engagement für die interkulturelle Öffnung der Bevölkerung Salzgitters

• Einsatz für interkulturelle Begegnung und interreligiösen Dialog.

Die Bewerbung soll eine ausführliche Darstellung der besonderen Leistung sowie eine Begründung, warum die Bewerberin oder der Bewerber die Auszeichnung verdient hat, enthalten, teilt die Stadt mit. Außerdem müssten die Kontaktdaten angegeben werden. Die Bewerbungen sind der Mitteilung zufolge zu richten an die Stadt Salzgitter, Referat Integration und Fachkräftesicherung, Joachim-Campe-Straße 6-8, 38226 Salzgitter, E-Mail: integration@stadt.salzgitter.de. Ebenfalls entgegengenommen werden Bewerbungen beim Bürgerservice für Migranten, Kurt-Schumacher-Ring 4, 38228 Salzgitter, E-Mail: dincerdinc44@hotmail.de.

Über die Vergabe der Bunten Sole entscheidet eine unabhängige Jury, heißt es in der Pressemitteilung. Sie setze sich aus einem Vertreter des Bürgerservice für Migranten, einem weiteren Vertreter der Stadtverwaltung, dem Stadtrat der Stadt Salzgitter Dirk Härdrich, einem Mitglied des Netzwerkes Integration in Salzgitter, einem Vertreter einer gesellschaftlich relevanten Vereinigung, einem Vertreter des Jugendparlaments der Stadt Salzgitter sowie der Preisträgerin oder dem Preisträger der Bunten Sole aus dem vergangenen Jahres zusammen.

Weitere Informationen zum Preis gibt es auf den Internetseiten der Stadt Salzgitter: www.salzgitter.de.

red

