Top 9 Events – Ein buntes Wochenende steht Salzgitter bevor

Salzgitter. Bummeln auf der Altstadt-Kirmes oder die Sport-Challenge in Gitter besuchen – diese und weitere Events stehen in Salzgitter an. Hier 9 Tipps:

Nach einem sonnigen Start in den Mai stehen auch am kommenden Wochenende viele und vor allem vielseitige Veranstaltungen in Salzgitter und Umland an. Von der 1. Sölter Altstadt-Kirmes über Sport bis hin zu Konzerten, einer Lesung, Theater und Comedy wird am Maiwochenende vom Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Mai, einiges geboten. Hier der Überblick über eine Auswahl der anstehenden Salzgitteraner Events:

1. Sölter Altstadt-Kirmes und verkaufsoffener Sonntag

Am Donnerstag startet die Altstadt-Kirmes in der Innenstadt von Salzgitter-Bad. Ab 17 Uhr kann bereits über den Markt geschlendert werden. Zum Start gibt es am Donnerstag eine Gutschein-Aktion unter dem Motto „1x zahlen, 2x fahren“, über die sich besonders Familien freuen könnten. Die offizielle Eröffnung der Altstadt-Kirmes ist am Freitag um 18 Uhr mit Freibier auf dem Marktplatz in Salzgitter-Bad geplant. Geöffnet ist die Kirmes dann Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr. Am Sonntag locken die Geschäfte zudem mit einem verkaufsoffenen Sonntag. An diesem Tag haben die Buden und Fahrgeschäfte von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

2. Beziehungs-Komödie in Salzgitter-Bad

Die Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ zeigt am Freitagabend der Kulturkreis Salzgitter. In dem Theaterstück geht es um zwei eigentlich befreundete Paare, die bei einem gemeinsamen Essen aufeinandertreffen. Dieses Treffen verläuft nicht ohne einige amüsante Enthüllungen. Die Vorführung startet am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad. Tickets an der Abendkasse kosten zwischen 15 und 20 Euro.

3. Lesung mit Margot Käßmann in Steterburg

Aus ihrem Buch „Vergebung – Kraft des Neuanfanges“ liest die Autorin Margot Käßmann am Freitagabend in der Stiftskirche Steterburg. Um 18.30 Uhr startet die Lesung. Tickets kosten über den Veranstalter-Verein Steterkult 12 Euro, an der Tageskasse 14 Euro.

4. 1001-Jahr-Feier in Lesse

Lesse feiert Geburtstag – und das von Freitag bis Sonntag mit einem bunten Programm rund um die Festscheune in Lesse. Start ist am Freitag um 18 Uhr, um 20 Uhr beginnt eine Disco. Samstag und Sonntag gibt es unter anderem Livemusik bei Kaffee und Kuchen und die Vereine bieten Aktivitäten an.

5. Rock-Konzert in Gebhardshagen

Kurzfristig eingesprungen für die Musikveranstaltung am Samstagabend in der Wasserburg Gebhardshagen ist die Salzgitteraner Band „Stormy Weathers“, nachdem die ursprüngliche Band „The Sixtees“ absagen musste. Einlass zum Konzert mit Rock-Hits aus der Zeit zwischen den 50er und 80er Jahren ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Tickets gibt es bei der Gärtnerei Starke und der Buchhandlung „Lesezeichen“ in Salzgitter-Bad.

Die Rock-Band „Stormy Weathers“ spielt am Samstag in Gebhardshagen. Foto: Privat

6. Ostfalia-Party in Calbecht lädt alle ein

Mit Virtual-Reality-Brillen, Videospielen, TV-Studio und Kinderuni feiert die Ostfalia Hochschule in Salzgitter-Calbecht ihren 30. „Geburtstag“. Los geht es für alle Neugierigen und Interessierten um 10.30 Uhr in der Karl-Scharfenberg-Straße 55/57 in Calbecht. Bis 15 Uhr sind die Türen geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.

Virtual Reality-Brillen können die Besucher des Ostfalia-Geburtstages am Samstag, 6. Mai, ausprobieren.(Symbolfoto) Foto: Oliver Berg / picture alliance/dpa

7. Sportliche Challenge in Gitter

Zur „Lions-Challenge“ auf dem Flugplatz am Schäferstuhl bei Gitter sind Fans und Interessierte am Sonntag eingeladen. Vor Ort kämpfen sich Sportlerinnen und Sportler im Hauptereignis über Hürden und durch tiefen Schlamm. Um 11.30 Uhr startet der Senioren-Lauf, 13 Uhr die Erwachsenen und um 14.30 Uhr gehen die Kids ins Rennen. Nebenbei gibt es Kuchen, Musik sowie „Spiel und Spaß“.

8. Interkulturelle Komödie in Salzgitter-Bad

Humorvoll nimmt das Theaterstück „Mein Krampf“ das Zusammenleben verschiedener Kulturen unter die Lupe. Dabei kollidieren Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft auf skurrile Weise mit Rassismus. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Tageskasse 15 Euro. Einlass ist am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad. Karten gibt es im Rathaus Lebenstedt, im Reisebüro Flugbörse und im Kleinen Rathaus in Salzgitter-Bad.

9. Kabarett in der Wasserburg Gebhardshagen

In ihrem Programm „Im Kreis der Bekloppten“ unterhält die Kabarettistin Sia Korthaus am Sonntagabend ihr Publikum in Gebhardshagen mit einer Mischung aus Schauspiel, Gesang und Tanz. Los geht es um 18.30 Uhr in der Wasserburg. Tickets kosten 18 Euro im Vorverkauf unter wopie-veranstaltungen@t-online.de. An der Abendkasse vor Ort 20 Euro.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Mehr aus Salzgitter und der Region:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de