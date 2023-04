Salzgitter – Mormont musste im neuen Zuhause wieder ausziehen

Salzgitter-Bad. Was für ein Drama unser „Tier der Woche“ erlebte, und was ihm seine neuen Menschen bieten sollten, erzählen wir hier.

Kater Mormont möchte einen neuen Anlauf nehmen und sein Für-Immer-Zuhause finden. Der etwa vierjährige Kater wurde bereits vermittelt, kam jedoch nach nur wenigen Tagen zurück ins Tierheim, da er sich mit seinen Artgenossen im neuen Zuhause nicht verstand. Der schwarze Kater Mormont ist nun unser „Tier der Woche“.

Mormont mochte im neuen Zuhause nicht teilen und musste nach wenigen Tagen zurück ins Tierheim

Für Fellnase Mormont schien zunächst alles perfekt zu laufen. Er fand eine neue Familie und zog in sein eigenes Zuhause um. Doch bereits nach kurzer Zeit musste Mormonts Familie feststellen, dass sich der neue Mitbewohner Futter- und Schlafplätze nicht teilen mag, heißt es in der Mitteilung des Tierheims. Die Chemie passte einfach nicht, so dass Mormont vor wenigen Tagen wieder ins Tierheim einzog. Ob ihn die Situation belastet, kann das Tierheim-Team nicht beurteilen. „Der Kater zeigt sich nach wie vor als ein verschmuster und teils aufdringlicher Vertreter seiner Art. Jedoch hat der Vierbeiner seine Momente, in denen sich sein Gemüt ins Negative verwandelt und er aus dem Nichts zupackt“, berichten die Mitarbeiter.

Mormont ist an der Immunschwächekrankheit FIV erkrankt. FIV oder umgangssprachlich Katzen-Aids genannt, ist eine sehr langsam fortschreitende Immunschwäche bei Katzen, die durch Viren ausgelöst wird. Durch das Virus werden in erster Linie die weißen Blutkörperchen angegriffen, sodass es zu einer Schwächung des Immunsystems kommt. Zusätzlich wurden bei ihm sogenannte Struvitkristalle festgestellt, die durch eine entsprechende Therapie behandelt werden konnten. Vorsorglich wird Mormont Urinary-Futter gefüttert, um eine mögliche Rückkehr der Struvitkristalle zu vermeiden.

Der Kater sucht ein ruhiges Plätzchen in einem FIV-erfahrenen Haushalt

Da der Tierheimkater FIV erkrankt ist, sollte die Samtpfote in einen FIV-erfahrenen Haushalt einziehen, in dem es ruhig und stressfrei zugeht. Freigang ist aufgrund seiner Krankenakte nur bedingt zu empfehlen, über eine Wohnung oder Haus mit Balkon oder gesichertem Freigang würde sich Kater Mormont hingegen sehr freuen. Mit anderen Artgenossen sowie Kleinkindern kommt er leider nicht zurecht. Seine künftigen Halter sollten charakterstarke Personen sein, die ihm seine Grenzen aufzeigen können.

