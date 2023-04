Ostfalia in Calbecht feiert – mit Virtual Reality und Kinderuni

„Open doors“ – Offene Türen – unter diesem Motto lädt die Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften am Samstag, 6. Mai, zur Geburtstagsparty ein. Seit 30 Jahren besteht der Campus in Calbecht. Das wird gefeiert. Und wie!

„Wir wollen Berührungsängste abbauen und Wissenschaft zum Anfassen und Ausprobieren bieten“, sagt Silvia Mödeker, Pressesprecherin in Calbecht. In ihrem Büro stapeln sich bereits die die Utensilien für diverse Aktionen. Unter anderem liegen bei ihr die Dinge, die es braucht, um zum ersten Mal das neue Maskottchen der Fakultät entstehen zu lassen. „Salzi“ gibt es bisher nur virtuell. Wie er aussieht, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Bei der Geburtstagsparty wird es gelüftet. Gut möglich übrigens, dass „Salzi“ dann auch der Held eines Spieles wird. Michael Baur, Professor für Game Design an der Ostfalia, hat bereits Interesse bekundet, berichtet Silvia Mödeker mit einem Augenzwinkern.

Die Ostfalia am Campus Calbecht feiert ihren 30. Geburtstag mit einem großen Fest für alle Altersklassen

Das Programm, los geht es übrigens um 10.30 Uhr, soll für alle Altersstufen etwas bieten. Jugendliche zum Beispiel haben die Gelegenheit, im bestens ausgestatteten Studio der Hochschule kleine Filme für TikTok und Co. zu drehen. Mit Hilfe von echten Profis. Gezockt werden kann selbstverständlich auch, schließlich hat die Hochschule jetzt mit Professor Baur einen echten Experten. Wer also in diesem Bereich Profi-Tipps möchte… Das ist die Gelegenheit! Es gibt Virtual Reality (VR)-Brillen, diverse Play-Stations, aber auch analoge Spiele. Im Prinzip: Was das Herz begehrt.

4. März 1994: Offizielle Eröffnung der Außenstelle Salzgitter-Calbecht der Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel. Niedersachsens Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Helga Schuchardt, sieht dem FH-Präsidenten Wolf-Rüdiger Umbach über die Schulter. Foto: Bernward Comes / archiv

In einer Kinderuni werden außerdem Fragen beantwortet, die auch Erwachsenen unter den Nägeln brennen: Forscherinnen und Forscher verraten, wie selbstfahrende Autos funktionieren, was man alles über Geld – Knete, Mäuse oder Moneten – wissen sollte, wie Figuren in Animationsfilmen zum Leben erweckt werden und wie man ein eigenes Videospiel entwickelt.

Darüber hinaus halten die Fachbereiche der Fakultät spannende Mitmach-Aktionen bereit. Im Zugsimulator können Interessierte beispielsweise selbst einen Zug führen, das Medien-Design präsentiert sich mit Virtual-Reality-Aktionen und einer Pop-Up-Ausstellung.

Kinderuni, Virtual Reality, Gaming oder Pop-Up-Ausstellung – es gibt viel zu erleben am Campus Calbecht

Sportlich wird es beim Fußball-Dart und in der Activity-Lounge können Besucherinnen und Besucher gemeinsam quizzen, spielen und fremde Welten mithilfe der virtuellen Realität entdecken. In der „Stunde der Forschung“ zeigen Mitarbeitende und Studierende kurz und knapp ihre Forschungsprojekte und Abschlussarbeiten.

Und – ganz neu noch im Programm: „Die Logistiker haben einen Lkw organisiert. Der steht dann hier und alle können ihn ganz genau ansehen und auch mal ins Führerhaus klettern“, verspricht Silvia Mödeker. Spannend dürfte auch die Verkehrssimulation sein. Hier kann jeder ausprobieren, wie schnell ein Stau entsteht und wie er durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann. Und weil so viel Entdeckergeist hungrig macht, gibt es in der Mensa ein Campus-Frühstück (mit Anmeldung).

Gefeiert wird am Samstag, 6. Mai, von 10.30 bis 15 Uhr. Das genaue Programm gibt es unter www.ostfalia.de

