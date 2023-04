Lebenstedt. In Lebenstedt hat es am Samstagmittag gekracht. Ein Abschnitt der Neißestraße ist gesperrt. Beteiligt waren mehrere Fahrzeuge.

Unfall Unfall in Lebenstedt mit mehreren Autos – Straßensperrung

Am Samstagmittag gegen 14.45 Uhr hat es in Lebenstedt einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Die Neißestraße soll zwischen dem Kreisverkehr über die Peiner Straße bis An der Feuerwache gesperrt sein.

Weitere Angaben konnte die Polizei Salzgitter bisher nicht machen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red

