Lebenstedt. Mehrere Tausend Biker werden am Samstag zur Motorrad-Gedenkfahrt erwartet. Das Programm und alles zu Umleitungen und Sperrungen gibt es hier.

Biker aus der ganzen Region treffen sich am Samstag zur Gedenkfahrt in Salzgitter.

Die Fakten zur Veranstaltung Salzgitter fest in der Hand der Biker – Party, Infos, Gedenkfahrt

Es gibt viel zu sehen und zu erleben am Samstag, 28. April, auf dem Lebenstedter Rathausvorplatz. Dort nämlich finden anlässlich der Motorrad-Gedenkfahrt von Salzgitter nach Braunschweig der Verkehrssicherheitstag und die Bikerparty statt. Mit einem Programm für die ganze Familie. Der Verkehrssicherheitstag und die Bikerparty starten um 10 Uhr, der Motorradkonvoi macht sich gegen 14 Uhr auf den Weg.

Mit dabei sind in Lebenstedt unter anderem das „Schräglagen-Motorrad“, ein sogenanntes „Wing-Bike“. Mit ihm will die Fahrschule Bothe Bikern die Möglichkeit geben, Sicherheit bei der Schräglage in Kurven zu gewinnen.

Darüber hinaus wird die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt mit zwei Vorführungen praktische Hinweise zur Sicherheit geben. Mit dem Überschlag-Simulator der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Salzgitter, Kathrin Lacey, können zudem das Lösen des Sicherheitsgurtes und das Befreien aus dem Fahrzeug geübt werden. Auch die Platzwette gibt es wieder. Für den guten Zweck wird sich Oberbürgermeister Frank Klingebiel sportlich mit Ehrengästen messen.

Für die jungen Besucherinnen und Besucher wird „Willi der Pirat“ nicht nur singen, sondern sie auch aktiv mit Rhythmusinstrumenten in das musikalische Spiel einbeziehen. Darüber hinaus gibt es zwei Vorführungen des Kasperletheaters auf dem Rathausvorplatz. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzgitter wird dann abends das Lagerfeuer auf dem Platz entzünden.

Die Salzgitteraner Coverband „Behind The Rhythm“ wird auf der Bühne „Asskickin‘ Cover Rock“ präsentieren. Mit „Earphoria“, tritt eine weitere Band aus Salzgitter auf. Sie ist schon lange nicht mehr nur die Band der „Voice of Germany“-Halbfinalistin Meike Hammerschmidt. Die Musiker von „Cryptex“ werden zudem auf der Bühne eine Mischung aus Rock, Pop, Alternative, Metal und Prog-Rock im modernen Gewand präsentieren.

Neben einer Vielzahl hauptamtlicher Kräfte, wie zum Beispiel von Polizei und Feuerwehr, sind rund 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz. Unter anderem von der gemeinsam mit der Stadt ausrichtenden Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer/innen Braunschweiger Land (acm) und befreundeten Motorradfahrergruppen, der Johanniter-Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerks, der Freiwilligen Feuerwehren sowie weiterer Gruppen. Sponsor ist übrigens die Sparkassenstiftung.

Das Programm:

Die Motorrad-Gedenkfahrt mit Bikerparty und Verkehrssicherheitstag beginnt am Samstag, 29. April, um 10 Uhr auf dem Rathaus-Vorplatz in Lebenstedt. Bevor die Gedenkfahrt nach Braunschweig gegen 14 Uhr startet, wird in Lebenstedt ein buntes Programm geboten. Es gibt zum Beispiel Infos zu Verkehrssicherheit, Erste-Hilfe-Tipps, Vorführungen der Feuerwehr und auch einen Überschlag-Simulator. Auch für die Kinder gibt es viele Aktionen – und das alles kostenfrei.

Sperrungen und umgeleitete Buslinien:

Die Linien 627 und 640 der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) in Lebenstedt werden am Samstag, anlässlich der Motorrad-Gedenkfahrt eine Umleitung fahren. Die Albert-Schweitzer-Straße wird laut Mitteilung zwischen der Neißestraße und der Joachim-Campe-Straße voll gesperrt. Diesen Bereich dürfe auch der Linienverkehr der KVG nicht befahren. Während der Gedenkfahrt könne es im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße und der Konrad-Adenauer-Straße zudem zu kurzfristigen Behinderungen kommen.

Die Linie 627 fährt laut Mitteilung im Rahmen der Umleitung Richtung Lichtenberg vom Haltepunkt „Lebenstedt, Stadtweg“ zur Haltestelle „City-Kino“, die als Ersatz für „Lebenstedt, Bahnhof“ diene, und dann weiter zur Haltestelle „Schillerstraße“, an die auch der Haltepunkt „Stadtbibliothek“ verlegt werde. Die Haltestelle „Lebenstedt-Bahnhof“ Richtung SZ-AG werde an „Bussteig G“ verlegt.

Die Linie 640 wird laut Mitteilung während der Vollsperrung Richtung Lengede eine Umleitung über die Joachim-Campe-Straße, Kattowitzer Straße und Neißestraße zur Haltestelle „Arbeitsamt“ fahren. Als Ausweichhaltestelle für „Stadtbibliothek“ werde „Rathaus“ angeboten. Als Ersatz für die Haltestelle „Arbeitsamt“ Richtung Bahnhof diene die Haltestelle „Schillerstraße“.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

14 Holzkreuze erinnern an tödlich verunglückte Biker

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de