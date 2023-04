Salzgitter. In der Heckenstraße – hinter dem Brawo-Carree – haben am Donnerstagabend drei Container gebrannt. Zudem ermittelt die Polizei zu Sachbeschädigungen.

Auf der Rückseite des Brawo-Carrees in Lebenstedt haben am Donnerstagabend mehrere Papiercontainer gebrannt. Die Salzgitteraner Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Polizei Salzgitter Lebenstedt: Unbekannte zünden Papiercontainer an

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend an der Rückseite des Brawo-Carrees in Lebenstedt drei Papier-Container angezündet. Die Salzgitteraner Polizei spricht von einem Schaden von mindestens 2000 Euro.

Die Tat geschah demnach gegen 20.25 Uhr in der Heckenstraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

Salzgitter-Bad: Sachbeschädigungen in mehreren Fällen

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ist es im Bereich der Breslauer Straße in Salzgitter-Bad zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen – und zwar zwischen 21.30 und 6.30 Uhr. Unbekannte verbogen beispielsweise die Scheibenwischer bei Fahrzeugen, stießen vor einem Wohnhaus einen Blumenkübel um und rissen die Blumen heraus.

Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt, berichtet die Salzgitteraner Polizei. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250.

