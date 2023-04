Polizei schließt die Dienststelle in Watenstedt

Watenstedt. Noch gibt es die Polizeistation in Watenstedt. Doch die soll in den nächsten Monaten geschlossen werden. Warum – das erfahren Sie hier.

Die Polizeistation in Watenstedt soll in den nächsten Monaten geschlossen werden.

Die Polizeiinspektion (PI) Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel plant in den kommenden Monaten, die Polizeistation Watenstedt zu schließen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Matthias Pintak am Donnerstag mit. Ein Beamter sei derzeit noch an einigen Tagen für einige Stunden in der Polizeistation im Einsatz. Ansonsten sei dieser Kollege in Thiede im Dienst.

Salzgitters Polizeichef Volker Warnecke: Es wird in Watenstedt keine Reduzierung der Polizeipräsenz geben

Inspektionsleiter Volker Warnecke erklärt dazu: „Es wird im bisherigen Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Watenstedt keine Reduzierung der Polizeipräsenz geben. Vielmehr erhoffen wir uns eine Verbesserung der Einsatzsituation.“

Dem Polizeichef sei eine Botschaft ganz wichtig: Watenstedt werde auch weiterhin rund um die Uhr von der Polizei betreut und auch Streifen würden dort regelmäßig unterwegs sein. „Eine Reduzierung der Polizeistärke wird es nicht geben. Niemand muss sich hier um seine Sicherheit Sorgen machen“, betonte Warnecke. Das in die Jahre gekommene Gebäude der Polizeistation entspreche nicht mehr den Anforderungen für eine professionelle Polizeiarbeit. Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit könnten die Diensträume kaum erreichen. „Zudem entspricht die Dienststelle nicht mehr den Sicherheitsstandards und wurde auch nur sehr selten von Bürgerinnen und Bürgern aufgesucht. Bereits in der Vergangenheit übernahmen die polizeilichen Soforteinsätze überwiegend die Beamten der Polizei Thiede beziehungsweise Lebenstedt. Dies wird auch so bleiben“, versichert der Leiter der PI. Die Ermittlungsaufgaben würden zukünftig in vollem Umfang von Thiede aus übernommen werden.

Nach der Schließung der Station in Watenstedt übernehmen die Beamten in Thiede

Bei Bedarf könnten die Bürger die Polizei in Thiede jetzt schon unter (05341) 941730 kontaktieren, heißt es in der Mitteilung abschließend. Warnecke unterrichtete Donnerstagabend den Ortsrat Ost während seiner Sitzung in Drütte von der Schließung der Station an der Watenstedter Straße.

