40.000 Euro Schaden: Unbekannte stehlen Auto in Lichtenberg

In der Straße Schierke in Lichtenberg haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Unbekannte einen Audi Q5 gestohlen, teilt die Polizei mit. Das Auto parkte auf einem Privatgrundstück. Die Polizei schätzt den Wert des schwarzen Fahrzeugs auf etwa 40.000 Euro. Hinweise: 05341 18970.

Diebe stehlen E-Bike in Lebenstedt

In der Apotheke einkaufen war der Eigentümer eines E-Bikes am Montagmittag in Lebenstedt, als Unbekannte sein Rad stahlen. Das E-Bike war laut Polizei nicht abgeschlossen. Sie schätzt den Schaden auf rund 2.900 Euro. Wer in der Straße In den Blumentriften etwas gesehen hat oder anderweitig Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden: Hinweise: 05341 18970.

