Kultursommer in Salder: Top-Acts stehen

Die Top-Acts des Kultursommers 2023 in Salzgitter stehen: Stattfinden wird das Ganze von Donnerstag, 27. Juli, bis Samstag, 5. August. Die Stadt wird dann nach eigenen Angaben Konzerte mit namhaften Künstlern, Kindertheater und Kleinkunst auf den Bühnen vor der Kulisse des Schlosses Salder bieten. Unterstützt wird der Fachdienst Kultur der Stadt bei Planung und Ausgestaltung von der Bürgerstiftung Salzgitter, der Konzertagentur Piekert, dem Studio D4 und den Musiktagen Salzgitter.

SAGA

Los geht es am Donnerstag, 27. Juli, 20 Uhr, mit der kanadischen Kultband SAGA. Sie bietet ihr Konzert im Rahmen ihrer Tour „A Night To Remember 2023“. Klassiker wie zum Beispiel „Wind Him Up“, Don’t Be Late“ oder „Humble Stance“ seien bekannt.

Kayef

Einen Tag später, am Freitag, 28. Juli, 20 Uhr, erobert der Sänger Kayef die Kultursommer-Bühne. Mit Songs wie „Musik“, „Warum“ oder „Weisswein x Sprite“ hat der Künstler es geschafft, seinen eigenen Sound zu kreieren und seine Fanbase aufgebaut, heißt es. 2015 habe Kayef mit seinen Kollegen T-Zone und Topic vor allem die jungen Salzgitteraner auf der Jugendbühne des Altstadtfestes in Salzgitter-Bad überzeugt.

Milow

Der belgische Singer-Songwriter Milow wird am Samstag, 29. Juli, ab 20 Uhr, erwartet. Was 2007 mit Welthits wie „You Don’t Know“ oder seiner Akustik-Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“ begann, ist zur internationalen Erfolgsgeschichte geworden. Kaum jemand schafft es, so wie er, hochpersönliche Themen in universelle Hymnen zu verwandeln, so die Stadt.

Auch Angelo Kelly (rechts) wird in Salder dabeisein. Foto: Stadt

Angelo Kelly

Einer der Generationen von Musikfans begeistert, betritt am Sonntag, 30. Juli, 20 Uhr, die Kultursommer-Bühne: Angelo Kelly. Er macht gemeinsam mit Multi-Instrumentalist Matthias Krauss im Rahmen seiner „Mixtape Tour“ Station in Salzgitter. Mit dem besonderen Konzept „Mixtape“ ist Angelo Kelly 2014 und 2015 bereits auf Tour gewesen.

LaBrassBanda

Die Band LaBrassBanda bietet ein Konzert am Freitag, 4. August, 20 Uhr. Bieten wir die Band mit Wurzeln in Oberbayern einen Sound, der sich nicht um Genregrenzen zwischen Reggae, Ska, Punk, Techno, Brass oder was auch immer schert. Als Vorband spielt SkanutZ.

Red Hot Chilli Pipers

Weiter geht es am Samstag, 5. August, 20 Uhr, mit den Red Hot Chilli Pipers: „Rock’n’Roll meets… Dudelsack!?“. Dass diese ungewöhnliche Kombi bestens funktioniert, beweist laut Mitteilung diese Band. Egal ob „Fix You“ von Coldplay, „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams oder Klassiker wie „We Will Rock You“ und „Smoke on the Water“: Alles werde gecovert. Sie veröffentlichten mehrere Alben und erfanden ganz nebenbei ein neues Musikgenre: den „Bagrock“. In Salzgitter werden sie bei ihrem Auftritt noch unterstützt vom Tanzsportverein „Rince Samhain“ aus Braunschweig.

Als Ergänzung zur großen Bühne im Schlosshof werden dann noch vom 20. bis 23 . Juli Veranstaltungen auf der Bühne im Mühlengarten den Kultursommer bereichern, teilt die Stadt außerdem mit. Dieses Programm werde in Kürze bekanntgegeben.

Karten im Vorverkauf gibt es online bei den Kartenportalen Reservix und Eventim. Auf der Internetseite www.kultursommer-salzgitter.de gibt es Links zu beiden Portalen.

Weitere Informationen zum Kultursommer der Stadt Salzgitter sind auch telefonisch erhältlich unter (05341) 8393416 sowie per E-Mail an jens.bogdan@stadt.salzgitter.de

