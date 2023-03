Schwerer Unfall in Salzgitter: Mann verliert Kontrolle übers Auto

Einen schweren Unfall hat es am Samstag in Salzgitter gegeben.

Zwischen Lichtenberg und Salder ist es am Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Pkw-Fahrer aus Braunschweig befuhr in Richtung Salder die Straße An der Heerstraße. Nach ersten Ermittlungen wollte er in der Kurve überholen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr in den Graben, der Wagen kippte auf die Seite.

Der Mann war verletzt, alleinbeteiligt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr kippte das Fahrzeug mittels Seilwinde wieder auf vier Räder. Die Straße war für einige Zeit voll gesperrt.

