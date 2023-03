Drütte, Immendorf und Reppner erhalten ein Glasfasernetz

Drütte. In Drütte, Immendorf und Reppner soll das Glasfasernetz ausgebaut werden. In welchen Orten es aber nicht genug Interessenten gibt, lesen Sie hier.

Deutsche Glasfaser baut das Glasfasernetz in Drütte, Immendorf und Reppner aus. Dort haben genügend Bürgerinnen und Bürger während der Nachfragebündelung Verträge mit Deutsche Glasfaser abgeschlossen und sich für den Ausbau des Glasfasernetzes entschieden, teilt der Anbieter jetzt mit. Damit hätten Drütte, Immendorf und Reppner die erforderliche Quote für den Glasfaserausbau erreicht.

„Es hat sich gelohnt, in die Verlängerung zu gehen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben diese zweite Chance genutzt“, sagt Christian Morag, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. „Als Digital-Versorger der Regionen treiben wir die Digitalisierung im ländlichen Raum voran. Wir freuen uns, nun auch Drütte, Immendorf und Reppner mit schnellem Internet zu versorgen und jetzt mit dem Ausbau loszulegen.“

Bauplanungsphase startet jetzt – Es soll einen Informationsabend geben

Deutsche Glasfaser gehe nun in Drütte, Immendorf und Reppner in die Planungsphase der Tiefbauarbeiten. Dabei werde zunächst festgelegt, wo der PoP („Point of Presence“ – Glasfaserhauptverteiler) aufgestellt wird und wie der Tiefbau im Detail ausgeführt werden solle. Der PoP sei als Hauptverteilstation des Netzes eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginne der Baupartner von Deutsche Glasfaser mit den Tiefbauarbeiten und verlege vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus).

Alle Bürgerinnen und Bürger, die in Drütte, Immendorf und Reppner wohnen und einen Vertrag unterzeichnet hätten, würden vorab über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu ihren Anschlüssen geklärt werden könnten.

In Clabecht, Engerode und der Waldsiedlung haben sich nicht genug Bürger für einen Vertrag entschieden

Auch in Calbecht, Engerode und der Waldsiedlung hätten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit gehabt, sich einen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung zu sichern. Nach Abschluss der verlängerten Nachfragebündelung und Prüfung aller eingereichten Anträge sei dort die für den Glasfaserausbau notwendige Vertragsquote vorerst nicht erreicht worden. In Calbecht, Engerode und die Waldsiedlung fehlten nur noch wenige Verträge bis zum Ziel. Daher rufe Deutsche Glasfaser die Bürgerinnen und Bürger in den genannten Ortschaften erneut auf, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden.

Informationen über die anstehenden Aktivitäten und Baumaßnahmen erhalten die Bürgerinnen und Bürger laut Deutsche Glasfaser auf der Webseite deutsche-glasfaser.de/salzgitter-phase-5. Zudem sei ein Informationsabend geplant, bei dem sich die Bürgerinnen und Bürger aus Drütte, Immendorf und Reppner über das Projekt im Detail informieren könnten. Der genaue Termin werde noch bekannt gegeben.

Außerdem beantworte die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline Fragen zum Ausbauprojekt unter (02861) 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de