Messerüberfall, Radlader-Klau und Hakenkreuz in Salzgitter-Bad

Von diversen Straftaten und Delikten berichtet die Polizei Salzgitter aus Bad am Samstag. Unter anderem war es auf der Windmühlenstraße zu einem Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei schreibt, soll ein unbekannter Täter dem Geschädigten auf offener Straße ein Klappmesser vorgehalten und die Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon gefordert haben.

Nachdem der Täter in der ausgehändigten Geldbörse kein Bargeld auffand, habe er diese zu Boden geworfen und sei geflüchtet, schreibt die Polizei. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad entgegen, 05341 8250.

Diebe klauen Radlader von Betriebsgelände

Bereits in der Zeit zwischen Montag, 6. März und Montag, 20. März, hatten Diebe besonders dreist zugeschlagen: Sie hatten einen Radlader der Firma Mecalac, AX 850 gestohlen. Der Radlader ist schwarz/gelb und hat eine Schaufel und Gabel, verschwunden ist er von einem Betriebsgelände in der Dr.-Dörnemann-Straße. Hinweise an die Polizei unter 05341 825 0.

EInbruch in Kiosk

Ein unbekannter Täter hat in Salzgitter-Bad am Martin-Luther-Platz am Freitag gegen 2 Uhr die Scheibe der Eingangstür eines Kiosks eingeschlagen und eine Kasse mit wenig Bargeldinhalt sowie zwei Speicherkarten einer weiteren Kasse entwendet. Zeugen können sich beim Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Nummer 05341 825 0 melden.

Autos beschädigt – Hakenkreuze in Lack gekratzt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 11.25 Uhr, den rechten Frontscheinwerfer eines gelben VW Golf beschädigt, der am Burgwall in Gebhardshagen geparkt war. Hinweise nimmt die Polizeistation Salzgitter-Gebhardshagen unter der Nummer 05341 86724 0 entgegen.

In Salzgitter-Bad in der Wiesenstraße haben dunkel gekleidete Jugendliche (Jogginganzug, 170 cm bis 180 cm groß, schlank) am Freitag um 22.50 Uhr, an einem grauen Opel diverse Lackschäden verursacht, unter anderem ein Hakenkreuz. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits weg. Hinweise bitte an 05341 8250.

E-Scooter mit falschem Kennzeichen baut Unfall

Am Freitag kam es gegen 16.30 Uhr in der Helenenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein E-Scooter-Fahrer war auf dem Gehweg in der falschen Richtung unterwegs. An einer Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der aus der Ausfahrt herausfuhr. Es entstand Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht, da das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr stammt. Außerdem war das Kennzeichen vermutlich geklaut und an den betroffenen E-Scooter angeschraubt worden.

red

