Brandstiftung? Auto in Salzgitter komplett zerstört

Die Polizei bittet in zwei Fällen in Lebenstedt um Hinweise.

Gebrannt hat ein Auto in Lebenstedt am Mittwochmorgen aus bisher ungeklärter Ursache. Wie die Polizei mitteilt, stand ein im Distelweg abgestellter Volkswagen Passat gegen 4.30 Uhr in Flammen. Das Auto wurde vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Eine Brandstiftung kann die Polizei nicht ausschließen, daher bittet sie um Hinweise: 05341 18970.

Unbekannte bestehlen 67-Jährige in Lebenstedter Discounter

Einer 67-jährigen Frau haben unbekannte am Mittwochmittag die Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zwischen 12.30 und 12.40 Uhr in einem Discounter im Kurt-Schumacher-Ring einkaufen. Die Diebe haben das Portemonnaie in einem unbeobachteten Moment wohl aus der Handtasche gefischt, teilt die Polizei mit. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch diverse persönliche Papiere. Hinweise: 05341 18970.

