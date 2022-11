Unfall in Salzgitter-Bad: 79-jähriger übersieht Fahrradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 11.35 Uhr an der Kreuzung Nord-Süd-Straße/Windmühlenbergstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Hinter dem Salze in Salzgitter-Bad gekommen. Dabei wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer verletzt, als ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem Auto von der Nord-Süd-Straße nach rechts in die Straße Hinter dem Salze abbiegen wollte. Das geht aus einer Meldung der Polizei Salzgitter hervor.

Autofahrer übersieht Radfahrer: Radler kommt ins Krankenhaus

Laut Polizei übersah er den Radfahrer, der aus der Friedrich-Ebert-Straße entgegenkam. Der 54-Jährige prallte beim Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen den Schaden auf 2500 Euro.

