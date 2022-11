Unbekannte beschädigen Zigarettenautomat in Salzgitter-Ringelheim

Die Polizei Salzgitter sucht Zeugen: In Ringelheim haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten beschädigt. In Salzgitter-Bad wurde ein Auto beschädigt. (Symbolbild)

Unbekannte haben am Freitag in der Zeit von 0 bis 17.19 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Goslarschen Straße in Salzgitter Ringelheim beschädigt. Laut Polizei Salzgitter haben sie einen Gegenstand in den Ausgabeschacht gesteckt und diesen entzündet. Die Beamten schätzen den Schaden auf 1500 Euro.

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag zwischen 20.45 Uhr und 20.55 Uhr gekommen. In der Breiten Straße in Salzgitter-Bad wurde ein geparkter roter Peugeot durch ein vorbeifahrendes unbekanntes Fahrzeug geschädigt. Das geht aus einer Pressemeldung er Polizei Salzgitter hervor. Der Schaden am Peugeot wird auf 150 Euro geschätzt.

Die Polizei Salzgitter Bad nimmt Zeugenhinweise unter 05341 8250 entgegen.

