Salzgitteraner Polizei gibt Hinweise zum Einbruchsschutz

Salzgitter. In Lichtenberg haben Täter am Montag eine vierstellige Summe Bargeld aus einem Wohnhaus gestohlen. Die Polizei gibt anhand dieses Falls Tipps.

Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 14.30 und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus in Salzgitter-Lichtenberg eingebrochen. Die Täter beschädigten die Fenster des Hauses am Krühgarten und stiegen dadurch ein. Wie die Salzgitteraner Polizei erläutert, durchsuchten sie Räume und Behältnisse und stahlen Bargeld. Es entstand ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

„Gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß wieder die Einbruchszahlen an“, erläutert Polizei-Sprecher Matthias Pintak. „Wir möchten diesen Sachverhalt exemplarisch darstellen, um ihnen wichtige Tipps und Ratschläge rund um das Thema Einbruchschutz zu geben.“

Einbrüche fänden demnach häufig zur Tageszeit statt, also immer dann, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner ihren alltäglichen Pflichten – Schule, Arbeit oder Einkauf – nachgingen. Aber auch in den frühen Abendstunden und am Wochenende fänden Einbrüche statt.

Diese Hinweise hat die Salzgitteraner Polizei zum Thema Einbruchsschutz:

Wer das Wohnhaus auch nur für eine kurze Zeit verlässt, sollte die Haustür immer verschließen.

Es sei auch wichtig, auf Kipp stehende Fenster zu schließen, denn für Täter stellen gekippte Fenster ein offenes Fenster dar.

Haustürschlüssel sollten niemals im Freien deponiert werden, da diese Verstecke meist schnell von erfahrenen Tätern ausfindig gemacht werden könnten.

Sollten Hausbesitzer einen Zugangsschlüssel verlieren, empfiehlt die Polizei eindringlich, den Schließzylinder auszutauschen.

Bewohnerinnen und Bewohner sollten immer auf verdächtige und auffällige Personen oder Fahrzeuge achten, die sich nicht mit ihrem persönlichen Umfeld in Verbindung bringen können. „Kontaktieren Sie in einem solchen Fall immer unverzüglich die Polizei.“

Zudem sollten Verreiste niemals in den Sozialen Netzwerken posten, dass sie im Urlaub sind.

Außerdem empfiehlt die Polizei ergänzende mechanische Sicherungen der Türen und Fenster.

Für weitere Fragen zum Einbruchsschutz und die Vereinbarung eines kostenlosen Beratungstermins stehe die Salzgitteraner Polizei unter der Telefonnummer (05341) 1897-109 zur Verfügung.

red

