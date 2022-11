Trotz schlechtem Wetter hat die Gleichstellungsbeauftragte in Lebenstedt eine Fahne gehisst. Damit will sie mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Gewalt gegen Frauen lenken.

Tag gegen Gewalt an Frauen Salzgitter Lebenstedt setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Jede dritte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. „Und die Dunkelziffer ist dabei noch nicht miteinbezogen“, sagt Simone Semmler, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Salzgitter.

Vor dem Lebenstedter Rathaus anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November eine orangenfarbige Flagge gehisst. Darauf steht unter einem weißen Handabdruck in großen, weißen Lettern „Stopp Gewalt gegen Frauen.“

Orange your city: Auch Lebenstedt bekennt Farbe. Foto: Amelie Göhlich

„Orange your City“ auch in Lebenstedt: Orangefarbene Fahne als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die Fahne soll an die Aktion der Vereinten Nationen „orange your city“ angelehnt sein. Normalerweise würde dabei ein Gebäude der Stadt orange beleuchtet, so Semmler. Angesichts der aktuellen Energiekrise beschloss der Runde Tisch gegen Häusliche Gewalt Salzgitter aber, stattdessen eine Fahne zu hissen. „So konnten wir ,Flagge zeigen’ und ,orange your city’ verbinden“, sagt Semmler.

„Über Gewalt gegen Frauen muss mehr geredet werden“, fordert auch Katrin Heiland, Amtsanwältin der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Mehr als 100 Femizide geschehen jedes Jahr in Deutschland, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Alle 45 Minuten ist eine Frau Gewalt durch ihren Partner ausgesetzt.

Gleichstellungsbeauftragte Simone Semmler: „Wir müssen das Schweigen brechen!“

Häufig stellten Opfer die Frage: Warum denn ich?, berichtet Semmler. Das sei die falsche Frage, denn es gebe unfassbar viele, denen das passiert. Es seien nur zu wenige, die darüber sprächen. Semmler fordert: „Wir müssen das Schweigen brechen!“ Das Schweigen helfe nur den Tätern, stimmt Katrin Heiland ihr zu.

Die Fahne vor dem Lebenstedter Rathaus ist nicht die einzige in Salzgitter. Insgesamt etwa 60 größere und kleinere Fahnen hat der Runde Tisch gegen Häusliche Gewalt in der ganzen Stadt verteilt. Auf vielen ist auch die Telefonnummer des bundesweiten Hilfetelefons zu finden: Unter 08000 116 016 können Betroffene sich zu jeder Tages- und Nachtzeit melden. Auf der Website https://www.hilfetelefon.de/ sind Hilfsangebote und Informationen zu dem Thema zu finden.

Hilfsangebote in Salzgitter:

Der Weisse Ring in Salzgitter bietet Betroffenen zum Beispiel auch die Möglichkeit, sie bei bei Anwaltsgesprächen oder Umzügen aus dem bedrohlichen Umfeld zu unterstützen. Auch bei der BISS Beratung und Intervention bei häuslicher Gewalt, der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt e.V. und dem Frauenhaus Salzgitter können Betroffenen Hilfe bekommen.

