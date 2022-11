Weihnachtsmärkte in Salzgitter: Der Überblick 2022

Die Weihnachtszeit komplett ohne Einschränkungen genießen, das ist in diesem Jahr endlich wieder möglich. Der Geruch von frischem Schmalzkuchen, gerösteten Mandeln und wärmendem Glühwein liegt schon in der Luft – und in Salzgitter und Umland gibt es ein großes Angebot für alle Freunde der Weihnachtsmarkte. Vom Adventstreff am Schloss Salder über die traditionsreichen Märkte in Oelber und Gebhardshagen bis hin zu kleinen aber feinen Märkten, wie in Üfingen, können Besucher bald weihnachtliche Stimmung aufsaugen. Alle Infos zu den Märkten finden Sie hier:

Weihnachtsmarkt in Lebenstedt

Seit Montag tummeln sich Besucher bereits beim Weihnachtsmarkt in Lebenstedt. Die offizielle Eröffnung ist allerdings erst am Donnerstag, 24. November, um 17 Uhr, mit dem traditionellen Weihnachtssingen. Der Markt endet am 23. Dezember um 23 Uhr. Insgesamt gibt es 10 Stände. Die alljährliche Verlosung von 100 Gänsen findet am Samstag, 17. Dezember, statt. Der Markt öffnet täglich von 11 bis 20 Uhr, sonntags ab 13 Uhr.

Adventstreff am Schloss Salder

Am dritten Adventwochenende, 10. und 11. Dezember, lädt das städtische Museum Schloss Salder zum Adventstreff auf den stimmungsvoll geschmückten Schlosshof ein. Am Samstag werden Nicola Duff und „Crazy Legs“ mit dem „Rock ’n‘ Roll Christmas Concert“ auftreten, und am Sonntag stimmen unter anderem der Chor „Kantorei Vocale“ und das Blechbläserensemble „Feinblech“ die Gäste auf die Weihnachtszeit ein. Im Schafstall des Schlosses bieten zudem Hand- und Kunsthandwerker von Silberschmuck über kunstvoll gestaltete Schwibbögen bis hin zu Baumschmuck aus Glas und hausgemachtem Likör die unterschiedlichsten Geschenkartikel an.

Markt an der Wasserburg

In und um die Wasserburg in Gebhardshagen entsteht dieses Jahr wieder der beschauliche und immer gut besuchte Weihnachtsmarkt. Der Markt lockt mit einem großen Karussell, herzhaften und süßen Weihnachtssnacks und einer eigenen Showbühne. Er findet vom 25. bis zum 27. November statt.

30. Markt in Hallendorf

Der beliebte Hallendorfer Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag, 26. November, ab 14 Uhr mit einer Andacht in der evangelischen Kirche. Nach der Andacht öffnen die Verkaufsstände, die am Gemeindehaus aufgestellt sind. Dabei werden nicht nur Handwerkskunst, Kaffee und Kuchen, sondern auch Zuckerwatte und Waffeln angeboten.

Adventsmarkt des CJD

Am 26. November wird es auch rund um die Hallendorfer Werkstätten weihnachtlich. Zu einem abwechslungsreichen Programm lädt dann das CJD Salzgitter zwischen 11 und 15 Uhr alle Interessierten nach Hallendorf ein. Neben den bekannten Angeboten wie Adventskränzen und weihnachtlichen Gestecken gibt es ein vielfältiges Angebot an kunsthandwerklichen Geschenkideen.

Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad

Der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad hat sich mittlerweile zum beliebten Treffpunkt nach der Arbeit gemausert. Neben der Weihnachtsbühne werden wieder kleine Fachwerkhäuschen als Weihnachtsstände aufgebaut. Auch dieses Jahr sollen sie von einer Vielzahl großer und kleiner Weihnachtsbäume umgeben sein.

Angeboten werden vorwiegend kulinarische Spezialitäten wie Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst oder weihnachtliche Leckereien. An den Wochenenden gibt es musikalische Programmpunkte. Der Treff startet am 1. Dezember, endet am 20. Dezember, und ist täglich von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Üfinger Winterwald

Im Üfinger Winterwald um das Dorfgemeinschaftshaus im kleinen Kanaldorf findet am 26. November ab 11 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt. Kulinarisch wie auch künstlerisch hat Üfingen viel zu bieten.

Wer neben den klassischen Gerichten beispielsweise Lust auf Wild-Burger oder Aal hat, der ist dort genau richtig. Ein über ein Meter großes Lebkuchenhaus wird außerdem dort gebaut und im Anschluss versteigert. Den Winterwald können Interessierte danach übrigens auch für eigene Feiern und Treffen buchen.

28. Christkindlmarkt in Oelber

„Lichterglanz und Weihnachtsduft“, so lautet das Motto des diesjährigen Christkindlmarkts auf Schloss Oelber in Baddeckenstedt. Auf dem Gelände des Schlosses sollen in diesem Jahr nicht nur über 100 Aussteller die kleinen und großen Besucher anlocken, sondern es soll auch einige Attraktionen geben, wie den größten Indoor-Christkindlmarkt in der Region. Der Markt findet vom 2. bis zum 4. Dezember und vom 9. bis zum 12. Dezember statt. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche kostenlos. Erwachsene zahlen 10 Euro.

