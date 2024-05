Peine. Bei der Verkehrskontrolle in Peine nehmen die Polizei und andere Behörden Lastwagen und Kleintransporter ins Visier – die Bilanz.

Polizei, Zoll, Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) sowie der Fachdienst Straßenverkehr der Peiner Kreisverwaltung: Personell haben sie einiges aufgeboten bei der Schwerpunktkontrolle von schweren Nutzfahrzeugen (Lastwagen) und Kleintransportern am Dienstag (7. Mai) in der Stadt Peine.

Achtung Kontrolle: Für diese gestellte Szene hat sich ein Polizeibeamter in den Lastwagen gesetzt. © FMN | Harald Meyer

Auf dem FTZ-Gelände haben die Einsatzkräfte die Kontrollen der Fahrzeuge vorgenommen. © FMN | Harald Meyer

Doch der Aufwand hat sich offenbar gelohnt: Insgesamt haben die Einsatzkräfte 47 Fahrzeuge unterschiedlicher Größe kontrolliert, wobei sie an „32 Fahrzeugen Beanstandungen gefunden haben“, zieht Peines Polizeisprecher Malte Jansen Bilanz: „In sieben Fällen mussten wir die Weiterfahrt vorläufig untersagen.“ Der Grund dafür seien in der Mehrzahl technische Mängel gewesen.

Verkehrskontrolle – oft schwere Unfälle

„Am Kontrolltag haben wir besonders geschulte Einsatzkräfte der Polizeidirektion Braunschweig zentral in Peine zusammengefasst, um den gewerblichen Güterverkehr in den Blick zu nehmen“, führt Jansen aus. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in der Fuhsestadt haben sie dafür eine große Kontrollstelle eingerichtet: Dorthin haben sie die LKW und Transporter von umliegenden Straßen zur Überprüfung gelotst. Hintergrund: Immer wieder passieren Verkehrsunfälle – zum Teil mit erheblichen Folgen etwa auf Autobahnen –, weil schwere Nutzfahrzeuge (Lastwagen) und Kleintransporter technische Mängel aufzuweisen haben.

