Peine. Beim Einbruch haben die Täter mehrere Arbeitsgeräte gestohlen. In Peine und Ilsede erhielten Senioren Schockanrufe von Trickbetrügern.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, in einen Werkstattwagen in der Marburger Straße in Peine eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben die Täter mehrere Arbeitsgeräte, darunter Raumtrocknungsgeräte und Messtechnik, gestohlen. Es entstand ein Schaden von mindestens 18.000 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 bei der Polizei melden.

Senioren in Peine und Ilsede erhalten Schockanrufe von Trickbetrügern

In derzeit vier bekannten Fällen haben zudem Seniorinnen und Senioren in Peine und Ilsede Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. Laut einer Pressemitteilung der Polizei teilten die Trickbetrüger den Angerufenen mit, dass ihre Kinder einen Verkehrsunfall verursacht haben und hierbei ein Mensch zu Tode kam. In allen Fällen wurden hohe fünfstellige Kautionssummen gefordert. In keiner der Fälle kam es zu einer Geldübergabe.

Die Polizei warnt in der Mitteilung vor Trickbetrügern: „Bitte fallen Sie nicht auf diese Masche herein. Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auf eine Kaution nach einem angeblichen Verkehrsunfall mit Todesfolge ansprechen. Bitte seien Sie immer vorbereitet und trauen einem solchen Anrufer nicht. Bitte informieren Sie unverzüglich ihre „echte“ Polizei und sprechen Sie mit Personen ihres Vertrauens. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.“

