Peine Am Samstagnachmittag ist eine Seniorin in Peine Opfer eines Trickbetruges geworden. Die Täter erbeuten Schmuck und Bargeld.

Die Täter erbeuten Schmuck und Bargeld in einer höheren vierstelligen Summe (Symbolbild).

Polizei Peine Seniorin in Peine wird Opfer eines Trickdiebstahls

Am Samstagnachmittag ist ein tatverdächtiges Duo gegen 16 Uhr unter dem Vorwand, sich für Flohmarktartikel zu interessieren, in die Wohnung einer Seniorin in Peine gelangt. Das berichtet die Polizei Peine.

Während die Täterin ihr Opfer abgelenkt hatte, konnte der Mann die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen. Das Täterduo erbeutete Schmuck und Bargeld in einer höheren vierstelligen Summe.

Folgende Täterbeschreibung ist aktuell bekannt:

Die Täterin: Etwa 35 Jahre, 155 cm groß, hatte dunkle schulterlange Haare und soll dunkle Bekleidung getragen haben.

Der Täter: Auch etwa 35 Jahre, 170 cm groß, kurz geschnittene Haare, soll eine weiße lange Cargohose und ein buntes Hemd getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897 0 entgegen.

RED

