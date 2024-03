Braunschweig. Eine 67-Jährige hat Geld und Bankkarte in einem Kochtopf an falsche Polizisten übergeben. Später wurde mit der Karte noch mehr Geld abgehoben.

Im Braunschweiger Stadtbezirk Schunteraue sind am Donnerstag vergangener Woche Trickbetrüger erfolgreich gewesen. Wie die Polizei berichtet, erlangten die Täter einen niedrigen fünfstelligen Betrag von einer 67 Jahre alten Frau.

Die Betrüger riefen demnach am Donnerstagabend bei der Braunschweigerin an. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten ihr mit, dass Betrüger in ihrer Wohngegend unterwegs wären. Diese hätten es nach Angaben der falschen Polizeibeamten auf die 67-Jährige abgesehen. Um ihr Eigentum zu sichern, sollte sie ihre Bankkarte sowie ihr gesamtes Bargeld in einen Kochtopf legen, welcher dann sichergestellt werden würde.

Die Frau folgte der Anweisung: Sie legte ihre Bankkarte und ihr Erspartes im hohen vierstelligen Bereich in den Kochtopf. Ein zweiter Mann täuschte dann per Telefonat vor, ein Bankmitarbeiter zu sein – die 67-Jährige übermittelte ihre PIN zur Bankkarte.

Unbekannter holt Kochtopf mit Geld und Karte von Braunschweigerin ab

Später suchte ein Unbekannter ihre Wohnung auf – unter dem Vorwand, die Sicherheit der Wohnung zu überprüfen. Anschließend nahm er den Kochtopf mit. Telefonisch wurde die Braunschweigerin darauf hingewiesen, ihre Wertsachen am nächsten Tag bei einer Polizeidienststelle abholen zu können.

Als sie am folgenden Tag die genannte Polizeidienststelle aufsuchte, stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte. Noch am Abend des 14. März wurden mit der Bankkarte der 67-jährigen Frau mehrfach Geldbeträge an einem Geldautomaten im Bereich Braunschweig abgehoben.

Die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Braunschweiger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Strafanzeige gefertigt.

red