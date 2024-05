Königslutter. Wegen Attacke in Königslutter: Feuerwehr und Polizei müssen zur Unterstützung eingreifen. Zudem: Einsatz wegen eines Wasserrohrbruchs.

In Köingslutter ist am Mittwochabend, 8. Mai, die Besatzung eines Rettungswagens angegriffen worden. Dies meldet die Feuerwehr Königslutter. Demnach soll es gegen 23.03 Uhr am Abend zu dem Angriff gekommen sein. Über die Einzelheiten zur Attacke auf die Besatzung des Rettungswagens machte die Feuerwehr keine genauen Angaben.

Die Feuerwehr Königslutter wurde vorsorglich zur Unterstützung der Besatzung alarmiert. Zeitgleich eilten nach Angaben der Feuerwehr auch mehrere Streifenwagen der Polizei zur Einsatzstelle und konnten die Lage schnell unter Kontrolle bringen. DIe Feuerwehr musste dank des schnellen Einsatzes der Polizei nicht mehr tätig werden. „Wir wünschen der Rettungswagen-Besatzung viel Kraft bei der Bewältigung dieses nicht akzeptablen Einsatzes“, so Robert Ütze, seines Zeichens Ortsbrandmeister von Königslutter.

Nach Feuerwehr-Einsatz wegen Attacke auf Rettungswagen: Einsatzkräfte müssen zu Wasserrohrbruch ausrücken

Im Laufe der Nacht rückte die Feuerwehr zudem zu einem Wahsserrohrbruch in einem Einfamilienhaus in Königslutter aus. Sie unterstützte mit einem Trockensauger bei der Trockenlegung des Kellers. Der Einsatz unter der Leitung von Stadtbrandmeister Matthias van de Wall, der auch beim 90-minütigen Einsatz der Feuerwehr nach der Rettungswagen-Attacke der Einsatzleiter war, dauerte 30 Minuten.