Equord. Der 48-Jährige lässt die Kinder aussteigen und löscht den Brand des Busses in der Gemeinde Hohenhameln selbst. Das ist passiert.

Der 48-jährige Fahrer eines Linienbusses hat in Equord, in der Straße Am Kuhteich, am Freitag gegen 12 Uhr zehn Schülerinnen und Schüler aus einem brennenden Bus gerettet und den Brand anschließend mit einem Feuerlöscher gelöscht. Der Bus war von Hohenhameln in Richtung Peine unterwegs gewesen.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei entstand der Brand im Motorraum des zur Schülerbeförderung eingesetzten Linienbusses. Vermutet wird ein technischer Defekt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt.

„Als kurze Zeit später die Einsatzkräfte um Einsatzleiter Sören Wünsche die Einsatzstelle erreichten, brauchten dieser glücklicherweise nicht mehr tätig zu werden“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr aus Hohenhameln. Insgesamt 37 Feuerwehrleute aus Equord, Mehrum und Hohenhameln konnten eine halbe Stunde später wieder einrücken.

red