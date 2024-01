Peine. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig die Feuerwehr alarmieren. So kennt man es. Aber Fehlalarme führen zu Aufwand und Kosten.

Sie löschen Feuer, befreien nach Unfällen Verletzte aus Fahrzeugen, räumen nach Stürmen Straßen frei, pumpen bei Hochwasser Keller leer – an Aufgaben fehlt es den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Peine wahrlich nicht. Ist die Feuerwehr schnell alarmiert, kann sie meist Schlimmeres verhindern. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Feuerwehr alarmieren, so lautet daher die Devise. Immer wieder passiert es jedoch auch, dass die Aktiven ausrücken müssen, ohne dass es etwas zu tun gibt: Fehlalarm! Kosten entstehen auch dann. Wir haben uns in den Gemeinden umgehört, wie damit umgegangen wird.