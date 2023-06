Am Bahnhof Peine: Mann schießt mit Armbrust auf Passant

Peine. Scheinbar wahllos schoss ein 29-Jähriger am Bahnhof in Peine auf einen Mann. Der Täter wurde festgenommen – die Polizei sperrt den Bereich noch ab.

Polizei-Großeinsatz am Peiner Bahnhof: Mit einer Armbrust hat am Freitagmittag ein 29 Jahre alter Mann auf einen anderen Mann geschossen. Der Bereich am Bahnhof ist am frühen Nachmittag weiter abgesperrt – der Zugverkehr rollt jedoch wieder. Die Polizei hat den Täter gefasst – das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Kurz vor 13 Uhr gingen bei der Peiner Polizei mehrere Notrufe ein, wie Polizeisprecher Malte Jansen erklärt. Ein offenbar verwirrter Mann sollte demnach im Bereich des Busbahnhofs auf mehrere Passanten schießen. Mit entsprechender Stärke rückten die Einsatzkräfte an, auch die Bundespolizei war beteiligt. Der Zugverkehr wurde kurzfristig gestoppt.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Verletzten vor – und den Täter. Dieser hatte eine Armbrust sowie ein großes Messer – ähnlich einer Machete – bei sich. Ersten Ermittlungen zufolge liegen bei dem 29-Jährigen psychische Vorerkrankungen vor. Nähere Angaben konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen – auch nicht zur Schwere der Verletzungen des Opfers.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter sein Opfer wahllos auswählte. Die Einsatzkräfte sichern nun die Spuren am Busbahnhof.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red

