Brandstiftung in Peine: Täter legen Feuer auf Supermarktgelände

Unbekannte haben auf dem Grundstück eines Supermarkts in der Sedanstraße in Peine ein Feuer gelegt. Den Angaben der Polizei zufolge zündeten sie am Samstagnachmittag Altpapier an, das an der Außenfassade des Gebäudes gelagert war. Diese sowie ein Fenster wurden durch die Flammen beschädigt.

Aufmerksame Mitarbeiter des Supermarktes bemerkten den Brand frühzeitig und löschten die Flammen weitestgehend, sodass ein größerer Gebäudeschaden vermieden werden konnte. Die Feuerwehr kam hinzu und löscht das Feuer vollständig. Die Schadenshöhe wird laut Angaben der Polizei auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen, die Aussagen zu den Täter machen können, nimmt die Polizei Peine unter 05171 9990 entgegen.

