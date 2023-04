Vier illegale Rennen am „Carfreitag“ in Peine und Salzgitter

Peine/Salzgitter/Wolfenbüttel. Rund 100 Fahrzeuge haben Polizisten am Freitag in Salzgitter und Peine kontrolliert. Dabei haben 27 Wagen ihre Betriebserlaubnis verloren.

Als sogenannter „Carfreitag“ hat sich der Karfreitag in der Autotuning- und Posingszene in den vergangenen Jahren als „Tag des Sehens und Gesehen werden“ etabliert, schreibt die Polizei. Daher ist es am Freitag zu Sonderkontrollen im Gebiet Peine und Salzgitter gekommen, teilt sie mit.

Polizei: Salzgittersee ist Tuning-Hotspot

„Der Salzgittersee sowie die umliegenden Ortschaften waren in der Vergangenheit Orte für derartige Treffen. Auch im Stadt und Kreisgebiet von Peine sind solche Treffen immer wieder festgestellt worden“, heißt es. Das Verkehrsaufkommen am „Carfreitag“ sei in der Regel deutlich erhöht. Laut Polizei sind in der Tuning- und Posing-Szene Veränderungen an Autos üblich, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit der Wagen beeinträchtigen.

Polizisten kontrollieren am „Carfreitag“ in Peine und Salzgitter

Zirka 100 Fahrzeuge seien am Freitag in Salzgitter und Peine kontrolliert worden. 27 Autos haben in Folge von Kontrollen keine Betriebserlaubnis mehr – technische Veränderungen an den betroffenen Wagen sind unzulässig, schreibt die Polizei. Drei Autofahrer seien nicht im Besitz eines Führerscheines gewesen. Vier Autos habe die Polizei sichergestellt, um sie weiter technisch untersuchen zu können. Ein Fahrer sei ohne Versicherung unterwegs gewesen. „Auch zahlreiche weitere Ordnungswidrigkeit wurden festgestellt und geahndet“, heißt es in der Mitteilung.

Vier illegale Rennen habe die Polizei am Freitag entdeckt – und im Zuge dessen sechs Führerscheine beschlagnahmt. „Für die Sonderkontrollen waren eine sogenannte Action Cam sowie zwei Schallpegelmessgeräte im Einsatz“, erklärt die Polizei.

So benutzt die Polizei ihre „Action Cam“

„Die Action Cam ist wie eine Body Cam, die die Polizisten tragen, nur an unserem Auto“, erläutert Polizeisprecher Frank Oppermann auf Nachfrage unserer Zeitung. Die illegalen Autorennen seien mit der Action Cam live aus dem Polizeiauto gefilmt worden. „Das dient der Dokumentation.“ Außerdem habe es manchmal einen Effekt der Einsicht, wenn die Fahrer – wenn sie von der Polizei erwischt wurden – ihre eigene, gefährliche Fahrweise auf dem Bildschirm der Polizei noch einmal sehen können.

Die meisten Auffälligkeiten am „Carfreitag“ habe es in Salzgitter gegeben, so Oppermann. In Peine habe es keine illegalen Autorennen und keine besonders spektakulären, verbotenen Umbauten an den kontrollierten Fahrzeugen gegeben.

