Adenstedt. Die Polizei vermutet, dass ein 25-Jähriger aus Unachtsamkeit in Adenstedt das Auto einer 49-Jährigen übersehen hat.

Die beiden Fahrer sind in ein Krankenhaus gebracht worden.

Blaulicht Peine Zwei Autofahrer verletzten sich in Adenstedt leicht

Am späten Montagvormittag sind in Adenstedt zwei Autos zusammengekracht, berichtet die Polizei Demnach wollte gegen 11.20 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer von der Großen Straße (Landesstraße 413) nach links in die Ölsburger Straße abbiegen. „Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende und bevorrechtigte Auto einer 49-jährigen Fahrerin“, schreibt die Polizei. Durch die Kollision sind beide Personen leicht verletzt worden.

Zwei Personen verletzen sich im Kreis Peine leicht

Sie mussten laut Bericht mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos ist ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden.

Lesen Sie mehr Blaulicht-Reporte:

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de