„Polizisten sind Mörder“: Helmstedter Polizeigebäude besprüht

Helmstedt. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte die Polizeidienststelle in Helmstedt besprüht – teils mit verfassungswidrigem Inhalt, so die Polizei.

Mit blauer Farbe haben Unbekannte die Helmstedter Polizeidienststelle in der Straße Am Ludgerihof beschmiert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen die Täter „Polizisten sind Mörder“ auf die Außenfassade geschrieben haben. Auch das Kürzel „ACAB“ findet sich laut Polizeimitteilung auf der Fassade. Die Abkürzung steht für „All Cops Are Bastards“, zu deutsch: „Alle Polizisten sind Bastarde“.

Polizei Helmstedt meldet „Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“

In der Polizeimitteilung heißt es weiter, dass die Unbekannten auch „Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ aufgesprüht haben. Um welche Organisationen es sich handelt, schreibt die Polizei nicht. Sie habe

Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich melden: 05351 5210.

