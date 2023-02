Wasserverband Peine erneuert Wasserleitungen in Schmedenstedt

Peine. Das Trinkwassernetz im Sierßer Weg, Wendenstraße, Pommernweg und Kreuzkamp in Schmedenstedt wird von Montag an erneuert. Behinderungen sind möglich.

Ab dem 13. Februar, wenn die Witterung es zulässt, soll die Modernisierung des Trinkwassernetzes in Schmedenstedt beginnen. „Bis Ende Mai werden rund 910 Meter des alten Rohrnetzes in vier Straßenzügen durch neue Kunststoffleitungen ersetzt“, kündigt Karsten Behrens, Bauleiter des Wasserverbands Peine, an. Der Verband investiert rund 470.000 Euro.

In den Straßenzügen Sierßer Weg, Wendenstraße und in Teilen vom Pommernweg und Kreuzkamp werden Leitungen aus den 50er-Jahren durch neue, rund zehn Zentimeter durchmessende Kunststoffrohre ersetzt. Diese Maßnahme sei Teil der kontinuierlichen Infrastrukturpflege des Wasserverbands Peine. In diesem Programm werde anhand von Leitungsalter, Rohrzustand und etwaigen Schadensfällen die Sanierungswürdigkeit festlegt.

Druckeinschränkungen durch natürliche Ablagerungen

Die Maßnahme in Schmedenstedt habe die höchste Priorität. Denn aufgrund des Leitungsalters hätten natürliche Ablagerungen, sogenannte Inkrustationen, den Rohrdurchmesser im Innern deutlich verkleinert. Das könne zu Druckeinschränkungen und Trübungen führen.

Mit leichten Einschränkungen für den Verkehr sei zu rechnen, da die Arbeiten in offener Bauweise mit Straßenaufbruch erfolgen. Abschnittsweise zeitweilige Sperrungen könnten notwendig werden, Umleitungen würden eingerichtet. „Die erfahrene Fachfirma wird die Beeinträchtigungen für die Anlieger so gering wie möglich halten“, so Behrens. Kurzfristig eingeschränkte Zufahrtsregelungen zu Grundstücken könnten nicht ausgeschlossen werden. In solchen Fällen informiere die Fachfirma die Anlieger aber rechtzeitig vorab.

Keine Einschränkungen bei Trinkwasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung bleibe auch während der Bauphase über das bestehende Netz gesichert. Erst wenn die neuen Leitungen die Dichtheits- und Hygieneprüfungen bestanden haben, gehen sie in Betrieb. Zudem werden 63 Hausanschlüsse an die neuen Leitungsverläufe angepasst. Im Zuge dieser Umstellung komme es zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen.

